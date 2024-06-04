歐洲國家盃｜死亡之組 冤家聚頭 狂牛再撼「克」「意」

【歐國盃B組大勢】上屆歐國聯決賽周，西班牙、克羅地亞、意大利同樣躋身4強，3隊居然又在今夏歐國盃分組賽碰頭，「狂牛」西班牙能否又會笑到最後？ 西班牙可算是今屆6組中，抽籤運最差的種子隊，同組意大利是上屆歐國盃盟主，克羅地亞對上兩屆世盃都入4強；就連名氣最弱的阿爾巴尼亞亦是外圍賽小組冠軍。上屆歐國盃決賽周，西班牙在淘汰賽遇上克羅地亞與意大利，兩戰法定時間都未分高下，今屆，西班牙頭兩輪分組賽就要連撼這對老對手，不是冤家不聚頭。

是次點兵，「狂牛兵團」年齡層相距頗大，巴塞年輕孖寶16歲的前鋒耶馬爾、17歲的守將古巴斯，年屆38歲的西維爾翼衛捷西斯拿華斯均榜上有名；但正中鋒一環卻令人擔心，無論是隊長艾華路莫拉達，或是歐聯4強次回合鬥拜仁慕尼黑梅開二度，協助皇馬死裡逃生的祖斯奴，同樣年事已高，大熱絕非穩陣。 克羅地亞莫迪歷寶刀未老 「格仔兵團」克羅地亞上屆歐國盃16強被西班牙淘汰，去年歐國聯決賽再遇又以互射12碼飲恨；這支大賽球隊表面上青黃不接，但大賽韌力十足，老兵莫迪歷、佩利錫及卡拉馬歷又孭重飛下，絕對不能看輕。