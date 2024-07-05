歐洲國家盃｜破門乏力 低迷英格蘭硬撼瑞士

大難不死會有後福？英格蘭上仗16強戲劇性反勝斯洛伐克晉級，明晚將會在8強戰於杜塞爾多夫火併瑞士；考慮主帥修夫基(Gareth Southgate)戰術與用人持續保守，「三獅兵團」難望有脫胎換骨表現，今場寧捧「讓球」，瑞士受讓[0/+0/5]下盤(球賽編號FB8647，7月7日00:00開賽)。

英格蘭上圈面對斯洛伐克，在補時至接近95分鐘，憑祖迪比寧咸(Jude Bellingham)倒掛入波，成功追和，更在加時初段即由箭頭哈利卡尼(Harry Kane)近門建功奠勝。不過，「三獅兵團」在分組賽開始，至今4戰法定時間僅得1勝3和，只入3球，尤其進攻更欠板斧；鋒線只靠哈利卡尼與比寧咸的個人質素爭取入波，令對手易於防範。