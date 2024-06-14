歐洲國家盃｜英格蘭中路守力不可靠 三獅「大」鬥塞爾維亞

人氣球隊英格蘭周日歐國盃分組賽初登場，在C組出戰今非昔比的塞爾維亞。雖然計牌面與實力，「三獅」在塞軍之上，但在首席中堅史東斯(John Stones)或因病缺陣下，隨時會是中門大開，只能以攻為守爭勝；考慮塞軍亦有不俗火力，今場雙方有望合演入球騷。(球賽編號FB8607，6月17日03:00開賽)