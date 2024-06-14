歐洲國家盃｜蘇格蘭遇強即屈 東道主德國勢響頭炮

2024歐國盃揭幕戰，A組東道主德國將在慕尼黑擺擂台迎戰蘇格蘭。德國近況對辦，早前更在友賽連挫法國與荷蘭；今夜遇上遇強即屈、上屆分組賽包尾出局的蘇格蘭，得主場之利的德國，有力最少贏2球！(球賽編號FB8601，6月15日03:00開賽，VIU TV 99台直播)
自1988年再度以主辦國身份出戰歐國盃的德國，距離1996年在是項盃賽擊敗捷克封王，不經不覺已有28年。上屆，德國早在16強就被英格蘭淘汰出局，對上兩屆世盃亦接連在分組賽黯然離場；今屆主場出擊，就連卻奧斯(Toni Kroos)亦特意為國家隊東山復出，在掛靴前作最後探戈，日耳曼兵團決心十足。
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德國中前場信心保證
事實上，今年4場友賽，德國取3勝1和不敗；除了被烏克蘭悶和0比0外，其餘鬥法國、荷蘭及希臘，均能高奏凱歌。上述3場勝仗，加盟阿仙奴後大爆發的夏維斯(Kai Havertz)轟入2球，腳風頗順，今仗將以「9號仔」為主隊領銜攻堅；一對中場發電機卻奧斯與穆斯亞拿(Jamal Musiala)，二人早前鬥法國與荷蘭都能交出助攻，級數盡現，今戰遇上近況平平無奇的蘇格蘭，有力統領中場。
「格仔兵團」蘇格蘭，上屆與英格蘭、克羅地亞及捷克同組，雖曾悶和英格蘭，但最終仍是得1分包尾出局。計對上9場國際賽，蘇格蘭只嘗一勝，僅贏「魚腩」直布羅陀2比0，表現令人失望；而上仗約戰芬蘭，即使一度2球在手，但仍被逼和2比2，入波的前鋒沙基蘭(Lawrence Shankland)、交出助攻的隊長左閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)，近日均曾因傷停操，狀態成疑。
蘇格蘭級數有限
過去1年，蘇格蘭遇強手例必腳軟，今年3月鬥荷蘭慘吞4蛋，之前鬥法國、西班牙及英格蘭最少輸2球，顯然級數有別。該隊上屆歐國盃首輪分組賽，以0比2不敵捷克；今屆即遇志切重振雄風、兼且擁有大批球迷作靠山的德國，蘇格蘭要一鳴驚人，談何容易！
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