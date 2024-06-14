歐洲國家盃｜蘇格蘭遇強即屈 東道主德國勢響頭炮

2024歐國盃揭幕戰，A組東道主德國將在慕尼黑擺擂台迎戰蘇格蘭。德國近況對辦，早前更在友賽連挫法國與荷蘭；今夜遇上遇強即屈、上屆分組賽包尾出局的蘇格蘭，得主場之利的德國，有力最少贏2球！(球賽編號FB8601，6月15日03:00開賽，VIU TV 99台直播)

德國中前場信心保證 事實上，今年4場友賽，德國取3勝1和不敗；除了被烏克蘭悶和0比0外，其餘鬥法國、荷蘭及希臘，均能高奏凱歌。上述3場勝仗，加盟阿仙奴後大爆發的夏維斯(Kai Havertz)轟入2球，腳風頗順，今仗將以「9號仔」為主隊領銜攻堅；一對中場發電機卻奧斯與穆斯亞拿(Jamal Musiala)，二人早前鬥法國與荷蘭都能交出助攻，級數盡現，今戰遇上近況平平無奇的蘇格蘭，有力統領中場。