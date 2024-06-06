歐洲國家盃｜麥巴比登「艦」人氣旺 誓領法國稱霸

【歐國盃D組大勢】上屆歐國盃16強12碼宴客，慘被瑞士淘汰；去到上屆世盃決賽中三元，仍敗給阿根廷。剛圓夢上「馬」的麥總，又能否帶領法國登基？ 一連兩屆世盃非冠則亞的法國，對上兩屆歐國盃卻輸得不明不白。前屆決賽鬥有基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)早段傷出的葡萄牙，贏盡形勢卻在加時1球敗走；上屆16強領先3比1下，尾段被瑞士追和，最終互射12碼時，基利安麥巴比(Kylian Mbappe)宴客出局。

但正所謂「人逢喜事精神爽」，如願轉投「銀河艦隊」皇馬的麥巴比，今屆外圍賽帶領法國兩勝荷蘭，8戰7勝1和入29球只失3球，強勢殺入決賽周。今夏「麥總」繼續聯同基奧特(Olivier Giroud)、基沙文(Antoine Griezmann)攻堅，「高盧雄雞」是時候提起精神，畢竟他們上次揚威歐洲已是24年前。