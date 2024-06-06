歐洲國家盃｜麥巴比登「艦」人氣旺 誓領法國稱霸

【歐國盃D組大勢】上屆歐國盃16強12碼宴客，慘被瑞士淘汰；去到上屆世盃決賽中三元，仍敗給阿根廷。剛圓夢上「馬」的麥總，又能否帶領法國登基？
一連兩屆世盃非冠則亞的法國，對上兩屆歐國盃卻輸得不明不白。前屆決賽鬥有基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)早段傷出的葡萄牙，贏盡形勢卻在加時1球敗走；上屆16強領先3比1下，尾段被瑞士追和，最終互射12碼時，基利安麥巴比(Kylian Mbappe)宴客出局。
但正所謂「人逢喜事精神爽」，如願轉投「銀河艦隊」皇馬的麥巴比，今屆外圍賽帶領法國兩勝荷蘭，8戰7勝1和入29球只失3球，強勢殺入決賽周。今夏「麥總」繼續聯同基奧特(Olivier Giroud)、基沙文(Antoine Griezmann)攻堅，「高盧雄雞」是時候提起精神，畢竟他們上次揚威歐洲已是24年前。
荷蘭傷患多 發揮難料
上屆歐國盃分組賽3戰全勝的荷蘭，16強卻2球不敵捷克出局。今屆「橙衣兵團」未有超新星湧現，迪比(Memphis Depay)、貝雲積(Steven Bergwijn)及法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)，季內飽受傷患困擾；自加盟利物浦後，加普(Cody Gakpo)表現一般。該隊若分組賽首輪鬥波蘭有任何差池，次輪便要硬撼法國，隨時陷出局危機！
奧地利上屆歐國盃歷史性殺入16強，該隊隊長阿拉巴(David Alaba)因傷長唞，射手阿拿奧杜域(Marko Arnautovic)年事已高；但在外圍賽卻能力逼比利時及兩勝瑞典，甚有黑馬本色，且看首輪挑戰法國會否有驚喜。
波蘭外圍賽欠說服力
波蘭今屆外圍賽落後阿爾巴尼亞與捷克排第3，轉戰附加賽僅憑互射12碼淘汰威爾斯，驚險晉級。這支東歐兵團已一再證明單靠羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)，不足跟列強爭一日長短。上屆波蘭與西班牙、瑞典、斯洛伐克同組，結果1分包尾出局；今屆隨時重蹈覆轍！
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