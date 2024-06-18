歐洲國家盃｜C朗寶刀未老 葡萄牙勢挫捷克響頭炮

歐國盃F組今晚深夜壓軸，由葡萄牙對捷克，亦是上屆兩大神射手基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)與柏德列舒希克(Patrik Schick)的正面對決。葡軍球王C朗年事已高，卻寶刀未老，上仗熱身賽梅開二度力證勇態，大軍實力又超班；要打敗有隊長沙迪歷克(Michal Sadilek)陣前因傷退隊、戰力減退的捷克，應該樂觀，今場熱捧主勝。(球賽編號FB8612，6月19日03:00開賽)

貴為2016年冠軍的葡萄牙，今屆依然被視為爭標分子之一，C朗去年開始轉戰沙特超，卻仍展現出強大爭勝欲望，把握力未見退化。葡軍上仗跟愛爾蘭「拍跳」大勝3比0，C朗梅開二度，盡見功架；此子上屆與柏德列舒希克同樣入5球，但C朗最終憑多一次助攻贏得金靴獎，球王今屆初登場，必全力省靚招牌，向對手射手一顯顏色。

葡萄牙中場選擇多

再者，葡軍陣中球星如雲，中場主將般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、貝拿度施華(Bernardo Silva)、域天拿(Vitinha)、前鋒祖奧菲歷斯(Joao Felix)、守將魯賓戴亞斯(Ruben Dias)及比比(Pepe)等壓陣，三線人腳齊備；今場強陣出擊，加上計近3次與捷克交手全勝兼一球不失，不難在萊比錫打響頭炮。