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波經
2024-06-18 04:31:48
日報

歐洲國家盃｜C朗寶刀未老 葡萄牙勢挫捷克響頭炮

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歐國盃F組今晚深夜壓軸，由葡萄牙對捷克，亦是上屆兩大神射手基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)與柏德列舒希克(Patrik Schick)的正面對決。葡軍球王C朗年事已高，卻寶刀未老，上仗熱身賽梅開二度力證勇態，大軍實力又超班；要打敗有隊長沙迪歷克(Michal Sadilek)陣前因傷退隊、戰力減退的捷克，應該樂觀，今場熱捧主勝。(球賽編號FB8612，6月19日03:00開賽)

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貴為2016年冠軍的葡萄牙，今屆依然被視為爭標分子之一，C朗去年開始轉戰沙特超，卻仍展現出強大爭勝欲望，把握力未見退化。葡軍上仗跟愛爾蘭「拍跳」大勝3比0，C朗梅開二度，盡見功架；此子上屆與柏德列舒希克同樣入5球，但C朗最終憑多一次助攻贏得金靴獎，球王今屆初登場，必全力省靚招牌，向對手射手一顯顏色。

葡萄牙中場選擇多

再者，葡軍陣中球星如雲，中場主將般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、貝拿度施華(Bernardo Silva)、域天拿(Vitinha)、前鋒祖奧菲歷斯(Joao Felix)、守將魯賓戴亞斯(Ruben Dias)及比比(Pepe)等壓陣，三線人腳齊備；今場強陣出擊，加上計近3次與捷克交手全勝兼一球不失，不難在萊比錫打響頭炮。

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歐洲國家盃 捷克足球隊
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對手捷克連同本月兩場友賽全勝，累計各項賽事錄得5連勝；但近兩仗對手只是馬爾他與北馬其頓，不足為據，主帥夏錫克(Ivan Hasek)只為增添隊員信心，卻恐怕未有給予球隊足夠考驗與磨練。

捷克隊長退隊打擊大

這支東歐球隊賽前運氣平平，早前友賽獲委任作隊長的沙迪歷克，竟在集訓期間踩單車「炒車」導致小腿受傷，被逼退隊；球隊雖已補選了經驗不俗的施維錫克(Petr Sevcik)入伍，但整體戰力難免削弱。射手柏德列舒希克今季雖在德甲助利華古遜奪標，表現卻非突出；中後場縱有韋斯咸孖寶湯馬士蘇錫克(Tomas Soucek)與華迪美高法爾(Vladimir Coufal)支撐，但人腳仍欠平均，面對球星密布的葡萄牙，料無力招架。

(相關連結：賽前分析 - 分析 - 足球資訊 - 香港賽馬會)

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