歐洲國家盃｜E組 黑馬烏克蘭勝在齊心 比利時黃金一代最後探戈

【歐國盃E組大勢】「紅魔」比利時上屆世盃分組賽出局，將他們壓倒的克羅地亞與摩洛哥同屆卻分獲季殿軍，又能否為「黃金一代」找到半點藉口，今夏決心突圍？

年多前的世盃3場分組賽只入1球，對於向來火力全開的比利時來說，相當失禮；但自從改由前RB萊比錫主帥泰迪斯高領軍後，歐國外8戰6勝2和首名出線，縱然人腳難與全盛時相比，但仍有盧卡古、奇雲迪布尼、謝利美杜古及李安度杜沙特撐場，軍容仍具一定超卓感。

老將維頓漢仍入選

不過，「紅魔」防線依然為人詬病，為皇馬在歐聯決賽零封對手的門神泰拔高圖爾斯，全面康復後，竟被拒諸門外；中堅維頓漢及右閘梅利亞年事已高，速度難復當年。當然以他們上屆歐國盃分組賽3戰全勝，16強淘汰葡萄牙，8強僅負意大利的表現，今屆要在小組突圍而出，看來是簡單任務；但能否突破對上兩屆半準決賽出局的宿命，且看一班為國打拼多年的老兵，能否演好最後探戈。