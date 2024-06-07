歐洲國家盃｜E組 黑馬烏克蘭勝在齊心 比利時黃金一代最後探戈

【歐國盃E組大勢】「紅魔」比利時上屆世盃分組賽出局，將他們壓倒的克羅地亞與摩洛哥同屆卻分獲季殿軍，又能否為「黃金一代」找到半點藉口，今夏決心突圍？
年多前的世盃3場分組賽只入1球，對於向來火力全開的比利時來說，相當失禮；但自從改由前RB萊比錫主帥泰迪斯高領軍後，歐國外8戰6勝2和首名出線，縱然人腳難與全盛時相比，但仍有盧卡古、奇雲迪布尼、謝利美杜古及李安度杜沙特撐場，軍容仍具一定超卓感。
老將維頓漢仍入選
不過，「紅魔」防線依然為人詬病，為皇馬在歐聯決賽零封對手的門神泰拔高圖爾斯，全面康復後，竟被拒諸門外；中堅維頓漢及右閘梅利亞年事已高，速度難復當年。當然以他們上屆歐國盃分組賽3戰全勝，16強淘汰葡萄牙，8強僅負意大利的表現，今屆要在小組突圍而出，看來是簡單任務；但能否突破對上兩屆半準決賽出局的宿命，且看一班為國打拼多年的老兵，能否演好最後探戈。
在歐國聯附加賽鬥波斯尼亞與冰島，都能反敗為勝的烏克蘭，展現出無比鬥心；西甲基羅納孖寶多夫碧與迪肯哥夫綻放光芒，前者更成為應屆西甲神射手。烏國受戰火洗禮後，今屆首度出戰大賽，齊心就事成，隨時有望重溫上屆殺入8強的好夢。
羅馬尼亞攻力有待加強
羅馬尼亞外圍賽力壓瑞士首名出線，但10戰只入16球。該隊2000年分組賽3比2贏英格蘭，已是國家隊史上，唯一一場歐國盃決賽周勝仗；今屆分組賽先撼烏克蘭及比利時，但看來最後一輪鬥斯洛伐克，才是效力艾拉維斯的名將之後伊亞尼斯赫傑，領軍為國家隊改寫歷史的最好時機。
斯洛伐克上屆分組賽首戰即贏波蘭，但最終仍要出局；今屆外圍賽雖取22分次名出線，但同組第3的盧森堡亦有17分，可見同組各隊實力之參差。球隊青黃不接問題嚴重，效力巴黎聖日耳門的隊長史堅尼亞，更隨時因傷緣盡決賽周，形勢更見下風，應是4隊中最弱。
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