歐聯決賽｜慕尼黑爆發 國米「細」擋PSG

歐聯決賽明晚深夜在慕尼黑爆發，今屆兩支決賽隊伍國際米蘭及巴黎聖日耳門(PSG)旗鼓相當，加上近屆決賽比分接近，先入波一方全部在法定時間成功封王；雙雄今場亦不會輕舉妄動，足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，「細」盤可取。(球賽編號FB2279，6月1日03:00開賽)
賽前，外界稍看好PSG可首度封王歐聯，成為史上第11支季內囊括聯賽、盃賽及歐聯3大錦標的球隊；該隊在今屆淘汰賽附加賽兩回合狂贈另一法甲球隊比斯特10蛋後，只見這支新星密布的豪門大軍，全面上力，之後淘汰三支英超隊入決賽，下半季勇得交關。
當大家注意力集中該隊中前場攻擊力強大，奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)、基華拉斯基利亞(Kvaratskhrlia)及巴特利巴高拿(Bradley Barcola)，配合上屆已入選歐聯最佳陣容的攻中域天拿(Vintina)，踢法悅目進取；其實近仗淘汰賽，如沒有意大利鋼門基安盧基當拿隆馬(Gainluigi Donnarumma)連番神救，加上一對南美中堅柏治奧(Pacho)及馬昆賀斯(Marquinhos)，做好中路屏障，PSG的晉級路途定更艱巨。
PSG翼衛須嚴防
再者，對手國米「3-5-2」陣式側擊厲害；今屆歐聯共入7球的PSG兩閘紐奴文迪斯(Nuno Mendes)阿歷山大及阿舒拉夫(Achraf)，今戰未必肆意助攻，以防反輸突擊，名帥安歷基(Enrique)定必高度防範。
國際米蘭穩定性強
國米近年在主帥恩沙基(Inzaghi)麾下，戰術及人腳發揮穩定，近兩圈淘汰賽先後殺敗奪門熱門拜仁慕尼黑及巴塞隆拿，盡顯黑馬本色。一眾老將包括門將恩尼森馬(Yann Sommer)鬥心強橫，令人激賞，右閘杜費斯(Dumfries)上圈對巴塞隆拿更盡顯身價。雙箭頭拿達路馬天路斯(Lautaro Martinez)及馬古斯杜林(Marcus Thuram)受惠球隊側擊厲害，門前把握力亦強。球隊慣於逆境求勝，兩屆前決賽僅負曼城，今屆意甲1分不敵盟主拿玻里，今場求勝鬥心，不比恨首奪歐聯的PSG遜色。
對上6屆歐聯決賽全部法定時間以1比0或2比0分勝負，領先一方從未失手；今場勝負亦只會是臨場把握力的分野，入球亦不會多。
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