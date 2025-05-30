歐聯決賽｜慕尼黑爆發 國米「細」擋PSG

歐聯決賽明晚深夜在慕尼黑爆發，今屆兩支決賽隊伍國際米蘭及巴黎聖日耳門(PSG)旗鼓相當，加上近屆決賽比分接近，先入波一方全部在法定時間成功封王；雙雄今場亦不會輕舉妄動，足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，「細」盤可取。(球賽編號FB2279，6月1日03:00開賽)

賽前，外界稍看好PSG可首度封王歐聯，成為史上第11支季內囊括聯賽、盃賽及歐聯3大錦標的球隊；該隊在今屆淘汰賽附加賽兩回合狂贈另一法甲球隊比斯特10蛋後，只見這支新星密布的豪門大軍，全面上力，之後淘汰三支英超隊入決賽，下半季勇得交關。