歐聯｜分組賽重頭大戰 拜仁主場勢破曼聯

拜仁鋒強，勢破殘魔！歐聯首輪即爆重頭大戰，德國班霸拜仁慕尼黑，香港時間今晚深夜在A組迎戰季初不濟兼傷兵滿營的曼聯，預計由英格蘭王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)掛帥下，主隊有力先響頭炮。足智彩「讓球」開出拜仁讓一球，仍可博上盤(球賽編號FB5798，9月21日03:00開賽)。
拜仁今屆得到哈利卡尼加盟，德甲先取3連勝，上仗面對另一長勝之師利華古遜；哈利卡尼先開紀錄，攻入今屆第4個德甲入球，但球隊最終完場前被逼和2比2，累計4戰入11球，火力仍猛。主帥杜曹(Thomas Tuchel)今場停賽，但由卡尼配合兩位曾是英超球員的基拿比(Serge Gnabry)及利萊辛尼(Leory Sane)，配合今場或升正的中場新星穆斯亞拿(Jamal Musiala)；遇上勢弱的曼聯，拜仁今屆「第一擊」絕不會手軟。
曼聯對賽不及拜仁
紅魔近4次在歐聯作客拜仁，僅錄得1和3負，今夏增添不少貴價新兵，本應令人期待，可惜主帥滕哈格(Erik ten Hag)季初遇上麻煩，開季5戰3敗，包括作客敗走熱刺及阿仙奴，遇強即屈。不絕的後防傷兵、加上翼鋒查頓辛祖(Jadon Sancho)及安東尼馬菲奧(Anthony)因個人問題暫時避戰；今場排陣料跟上仗1比3受挫白禮頓時相若。新兵前鋒海倫(Rasmus Hojlund)掛帥，但備受爭議的門將奧拿拿(Andre Onana)、利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)及連迪路夫(Victor Lindelof)合組的防守鐵三角；單是要抵擋卡尼進襲已不容易，今場主隊勝望彌高。
阿仙奴難言輕取燕豪芬
同時間另一支英超球隊阿仙奴，闊別歐聯賽場5屆後，今夜在酋長球場迎戰B組對手燕豪芬(球賽編號FB5800，9月21日03:00開賽)。由於預計「兵工廠」會輪換部分副選出場，留力英超的北倫敦打吡鬥熱刺；加上該隊今屆踢法傾向穩中求勝，碰上上屆歐霸老對手、季初勇極的荷甲勁旅燕豪芬，或如上次在倫敦交手一樣，戰情緊湊，該仗最終只1比0氣走對手。足智彩「讓球」開出阿仙奴讓[1/1.5]球，主隊未可輕言取勝，寧博下盤。