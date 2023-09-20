歐聯｜分組賽重頭大戰 拜仁主場勢破曼聯

拜仁鋒強，勢破殘魔！歐聯首輪即爆重頭大戰，德國班霸拜仁慕尼黑，香港時間今晚深夜在A組迎戰季初不濟兼傷兵滿營的曼聯，預計由英格蘭王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)掛帥下，主隊有力先響頭炮。足智彩「讓球」開出拜仁讓一球，仍可博上盤(球賽編號FB5798，9月21日03:00開賽)。

拜仁今屆得到哈利卡尼加盟，德甲先取3連勝，上仗面對另一長勝之師利華古遜；哈利卡尼先開紀錄，攻入今屆第4個德甲入球，但球隊最終完場前被逼和2比2，累計4戰入11球，火力仍猛。主帥杜曹(Thomas Tuchel)今場停賽，但由卡尼配合兩位曾是英超球員的基拿比(Serge Gnabry)及利萊辛尼(Leory Sane)，配合今場或升正的中場新星穆斯亞拿(Jamal Musiala)；遇上勢弱的曼聯，拜仁今屆「第一擊」絕不會手軟。

