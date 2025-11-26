歐聯｜利物浦求反彈博「大」加「芬」

在英超正承受巨壓的「紅軍」利物浦，今晚深夜轉戰歐聯，續在晏菲路迎戰荷甲「一哥」燕豪芬，將別無選擇主攻求反彈振士氣；碰巧對手踢法進取，季內客場入球不缺，今場足智彩開出中位數[3.5]球，一場入球「大」戰一觸即發。(球賽編號FB0177，11月27日04:00開賽)
紅軍剛在英超主場吞諾定咸森林3蛋，是自1965年以來首次聯賽連敗及每場最少失3球，近7場聯賽竟只得1勝6負。面對球會近年最大危機，受到巨壓的主帥史諾(Slot)今場領軍轉戰歐聯，鬥他本慣鬥的荷甲球隊，預計必傾力求勝止瀉，重建紅軍信心。
艾基迪基或替伊沙克掛帥
始終紅軍在近兩屆改制後的歐聯大聯賽，仍維持高水平發揮，今屆4戰3勝1負，主場連挫西甲馬德里體育會及皇家馬德里，已保持在歐聯分組賽或大聯賽主場13連勝佳績。上仗只列後備的伊傑迪基(Ekitike)，有機會取代加盟後從未上力的瑞典箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，跟今場倒戈的加普(Gakpo)及「法老」穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)攻堅，就算球隊防守不可靠，今場必攻得起燕豪芬。
燕豪芬是現時唯一仍保持相當水準的傳統荷甲勁旅，聯賽有6分優勢外，在歐聯4戰1勝2和1負，主場大炒少踢1人的意甲拿玻里，作客兩戰全和不敗。該隊的「4-3-3」陣式近期發揮出色，主帥保斯(Bosz)無意為陣容作變動，前鋒射手古斯迪爾(Guus Til)繼續力壓列卡度柏比(Ricardo Pepi)掛帥，老將比列錫(Perisic)負責側擊，威力相當。
客軍自去年歐聯16強作客和阿仙奴2比2後，已保持跨季連續15場作客不敗走勢，當中每戰必有入球；如今趁對手勢頹，必見獵心喜以突擊制勝，預計戰情未必一面倒，主勝不值捧得太熱，先取入球「大」盤划算。