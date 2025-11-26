歐聯｜利物浦求反彈博「大」加「芬」

在英超正承受巨壓的「紅軍」利物浦，今晚深夜轉戰歐聯，續在晏菲路迎戰荷甲「一哥」燕豪芬，將別無選擇主攻求反彈振士氣；碰巧對手踢法進取，季內客場入球不缺，今場足智彩開出中位數[3.5]球，一場入球「大」戰一觸即發。(球賽編號FB0177，11月27日04:00開賽)

紅軍剛在英超主場吞諾定咸森林3蛋，是自1965年以來首次聯賽連敗及每場最少失3球，近7場聯賽竟只得1勝6負。面對球會近年最大危機，受到巨壓的主帥史諾(Slot)今場領軍轉戰歐聯，鬥他本慣鬥的荷甲球隊，預計必傾力求勝止瀉，重建紅軍信心。