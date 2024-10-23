歐聯｜卡尼遇羅拔 拜仁有力破巴塞

兩大當時得令的射手羅拔利雲度夫斯基及哈利卡尼，今晚深夜分別代表巴塞隆拿及拜仁慕尼黑，在歐聯分組賽展開埋身激戰。雙雄在今屆歐聯已被「破身」，其中倒戈的羅拔利雲度夫斯基入球路數，易被今場「舊隊友」洞悉，今場寧撐對賽格食格的拜仁，作客坐和望贏。(球賽編號FB2649，10月24日03:00開賽)
拜仁季初虎虎有威，入球如麻，但國際賽前突然下滑，3戰不勝；其中上輪歐聯作客「新丁」的阿士東維拉，因門將紐亞一次犯錯，被對手神鋒祖漢杜蘭笠死，敗走而回。可幸王牌前鋒哈利卡尼上仗聯賽回勇，連中三元，大炒上屆聯賽亞軍史特加，大戰前夕重拾氣勢。31歲的卡尼今屆聯賽加上歐聯9戰共入12球，配合新加盟後表現出色的米高奧利斯、基拿比及京士利高文組成的攻擊組合，今場牌面不會輸蝕巴塞。
拜仁對賽往績壓巴塞
再者，這兩大歐洲傳統勁旅對賽戰績，一面倒傾向拜仁；巴塞對上15次對戰只曾兩勝，拜仁更已延續6連勝佳績，包括對上4次向對手共派11蛋。如果巴塞今晚再敗，將會追平1960年代鬥皇馬、與單一球隊對戰7連敗的最不名譽紀錄。
巴塞王牌射手羅拔利雲度夫斯基，相信拜仁一眾球員不會陌生，這位36歲的波蘭猛將曾在多蒙特及拜仁，共效力了12個球季；兩年前才由拜仁加盟巴塞，但雄風猶在，單計今屆在聯賽加歐聯上陣12場入14球，跟卡尼同樣腳風大順。
球隊今屆歐聯首戰因少踢1人，1比2敗走摩納哥，但連同次輪主場大炒年青人開勝門，近期累計3戰全部大勝但只遇弱旅，未受考驗；而西班牙新星耶馬爾、攻中王牌丹尼爾奧莫及大勇翼鋒拉芬夏比洛尼，今場亦可輔助「羅拔」攻堅，主場氣勢必強。
舊隊友熟路 利雲難突圍
不過拜仁門將紐亞、中堅烏柏美卡奴及防中甘美治等，對「羅拔」這位舊隊友的踢法相信瞭如指掌，有望令其威力減至最低，加上拜仁賽前成冷門一方，當然可以支持。相關連結：香港賽馬會網頁