歐聯｜卡尼遇羅拔 拜仁有力破巴塞

兩大當時得令的射手羅拔利雲度夫斯基及哈利卡尼，今晚深夜分別代表巴塞隆拿及拜仁慕尼黑，在歐聯分組賽展開埋身激戰。雙雄在今屆歐聯已被「破身」，其中倒戈的羅拔利雲度夫斯基入球路數，易被今場「舊隊友」洞悉，今場寧撐對賽格食格的拜仁，作客坐和望贏。(球賽編號FB2649，10月24日03:00開賽)

拜仁季初虎虎有威，入球如麻，但國際賽前突然下滑，3戰不勝；其中上輪歐聯作客「新丁」的阿士東維拉，因門將紐亞一次犯錯，被對手神鋒祖漢杜蘭笠死，敗走而回。可幸王牌前鋒哈利卡尼上仗聯賽回勇，連中三元，大炒上屆聯賽亞軍史特加，大戰前夕重拾氣勢。31歲的卡尼今屆聯賽加上歐聯9戰共入12球，配合新加盟後表現出色的米高奧利斯、基拿比及京士利高文組成的攻擊組合，今場牌面不會輸蝕巴塞。