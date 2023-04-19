歐聯｜國米迎戰賓菲加 力保2球優勢爭晉級

今季意甲「盃賽專家」國際米蘭，今晚香港時間深夜返聖西路球場，再戰葡超「一哥」賓菲加(20/04 03:00)，誓要力保歐聯首回合領先2球優勢，向爭標之路進發。

國米在意甲走勢平平，剛戰主場1球受挫蒙沙，現排第5；但在盃賽卻相當醒神，年初大勝AC米蘭捧走超級盃，在意盃已打入4強，加上歐聯以有效率進攻足球，作客2比0打敗賓菲加，要力爭自2009/10年再闖4強(當屆封王)，下一圈鬥AC米蘭及拿玻里勝方，再上演意甲內訌，機會甚高。

球隊首回合門將奧拿拿力挽狂瀾，中場尼高路巴列拿接應該隊「歐聯助攻王」巴斯東尼傳送，頭槌破網，加上後備出場的盧卡古入12碼，贏波兼保不失。預計主帥施蒙尼恩沙基將沿用勝利陣容，先由拿達路馬天尼斯及迪斯高擔正攻堅，望打破對上3戰主場俱輸0比1的不濟走勢，保住在歐聯淘汰賽領先2球下，從不出局的「優良傳統」。

