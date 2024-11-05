歐聯｜士砵亭勢擋曼城 艾摩廉入魔前主場告別戰

艾摩廉(Amorim)轉教曼聯前，今晚深夜將是最後一次在主場帶領葡超「一哥」士砵亭，在歐聯分組賽迎戰英超勁旅曼城。士砵亭正式開季以來表現大勇特勇，碰上已錄得連敗的「藍月」，紅魔準主帥有機可乘，向士砵亭主場球迷送上一份告別禮物。足智彩開出讓球主客和主隊[+1]，簡單取主勝。(球賽編號FB3417，11月6日04:00開賽)

艾摩廉近年在士砵亭順風順水，今季季前葡超盃加時不敵波圖後，球隊迄今各項賽事計15戰14勝1和；唯一和波只是在歐聯作客和荷甲「一哥」燕豪芬，計主場7戰主勝，包括聯賽贏波圖、歐聯打敗今屆異軍里爾。艾摩廉將會在下場聯賽作客布拉加後離隊，前赴新東家曼聯履新，今晚是其主場「告別」戰，場內氣氛必然熾熱。