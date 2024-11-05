歐聯｜士砵亭勢擋曼城 艾摩廉入魔前主場告別戰

艾摩廉(Amorim)轉教曼聯前，今晚深夜將是最後一次在主場帶領葡超「一哥」士砵亭，在歐聯分組賽迎戰英超勁旅曼城。士砵亭正式開季以來表現大勇特勇，碰上已錄得連敗的「藍月」，紅魔準主帥有機可乘，向士砵亭主場球迷送上一份告別禮物。足智彩開出讓球主客和主隊[+1]，簡單取主勝。(球賽編號FB3417，11月6日04:00開賽)
艾摩廉近年在士砵亭順風順水，今季季前葡超盃加時不敵波圖後，球隊迄今各項賽事計15戰14勝1和；唯一和波只是在歐聯作客和荷甲「一哥」燕豪芬，計主場7戰主勝，包括聯賽贏波圖、歐聯打敗今屆異軍里爾。艾摩廉將會在下場聯賽作客布拉加後離隊，前赴新東家曼聯履新，今晚是其主場「告別」戰，場內氣氛必然熾熱。
瑞典神鋒對決夏蘭特
除了艾摩廉外，士砵亭最強人氣必是瑞典箭頭基奧基尼斯(Gyokeres)，這位上季由英冠高雲地利跳級葡超的瑞典好手，前季加盟33戰聯賽入29球，今季踢了10場聯賽已入16球，包括剛戰聯賽「大四喜」，表現拾級而上；今屆歐聯3戰亦已交出2入球1助攻，助球隊暫時3戰得7分跟曼城同分。基奧基尼斯說不定不久將來隨艾摩廉過檔，披上紅魔戰衣；此子今場跟對手的挪威中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)的「北歐神鋒」對決，又是另一焦點，何況曼城缺主力中堅魯賓戴亞斯(Ruben Dias)，基奧基尼斯有機可乘。
曼城近況現疲態
曼城進入連續4場作客賽程的頭兩場已「出事」，英聯盃半力出擊受挫熱刺；之後聯賽1比2敗走般尼茅夫，主帥哥迪奧拿(Guardiola)今夜亦不敢貿然派剛傷愈、上仗坐冷板的奇雲迪布尼(Kevin de Buryne)，正選上陣打硬仗；預計夏蘭特會受到士砵亭3位當打守將干卡路恩拿斯奧(Goncalo Inacio)、迪奧文迪(Diomande)及迪巴斯(Debast)嚴防，近況轉沉的「藍月」不值熱捧。相關連結：香港賽馬會網頁