歐聯｜巴塞收起傷痛誓再破賓菲加

上仗聯賽因隊醫突然離世而臨時改期的巴塞隆拿，收起傷痛在今晚歐聯16強次回合迎戰賓菲加；兩軍上周交手，少踢1人的巴塞仍能小勝而回，再次證明實力凌駕對手之上，今夜絕不留手，有望季內三勝對手，繼去季後再入8強。(球賽編號FB8799，3月12日01:45開賽)

兩軍上周在賓菲加主場交手，巴塞年輕中堅古巴斯上半場早段已因職業犯規，領紅牌出場；但球隊大部分時間少踢1人，幸靠東山復出的波蘭門將施捷斯尼作出8次撲救，加上巴西前鋒拉芬夏比洛尼把握對手回傳失誤，遠射得手，跟隊友羅拔利雲度夫斯基，在本屆歐聯各入9球，1比0勝出。「巴塞雙鋒」在分組賽亦曾作客各入2球，5比4反勝賓菲加，配合天才球星耶馬爾，這個巴塞三叉戟，今夜又會令賓菲加守將頭痛不已。