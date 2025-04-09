歐聯｜巴塞迎多蒙特「大」有睇頭

歐聯8強首回合今晚續演矚目大戰，由「地上最強」巴塞隆拿迎戰「蜜蜂兵團」多蒙特。兩軍是今屆歐聯火力最強球隊，狹路相逢將會大踢進攻足球；今場入球中位數[3.5]球，捧「入球」大啱數！(球賽編號FB0031，4月10日03:00開賽)
今年2月從紐尼沙軒手上接過多蒙特教鞭的尼高高華，球員時代效力薩爾斯堡期間，現任巴塞主帥費歷克正是當時球隊的助教；之後當尼高高華成為拜仁慕尼黑主帥，費歷克則是其助手。尼高高華賽前受訪表示：「我們關係很好，不只在生日，甚至很多時間都會見面交換想法，我很開心看到他在其他地方取得成功，也期待碰上他。」
多蒙特攻強守弱？
尼高高華的教練生涯在歐聯戰績輝煌，歷來出戰15場歐聯賽事錄得9勝5和1敗，今年帶領「蜜蜂兵團」的歐聯戰績則是2勝2和；該隊近期戰績冒升，各項賽事近4場3勝，包括16強淘汰里爾，其中射手古拉斯在今屆歐聯已 攻入10球，僅少巴塞隆拿前鋒拉芬夏比洛尼1球。但球隊今場最大隱憂是主力中堅尼高舒洛達碧克因傷提早收咧，加上中場主力柏斯高哥斯停賽，或會令防守上暴露更多弱點，即使作客出戰，多蒙特應不會退縮。
事實上，多蒙特在今屆歐聯累積已攻入28球，截至16強賽事計算，就只得巴塞攻入了32球較他們更多。至於「地上最強」近期戰績亦相當出色，雖然剛戰西甲僅與貝迪斯打和1比1，但各項賽事近8戰卻是7勝1和，氣勢強勁。拉芬夏比洛尼今場有望復任正選，將與羅拔利雲度夫斯基及天才新星耶馬爾合組最強鋒線。
利雲倒戈不留手
值得一提，巴塞射手羅拔利雲度夫斯基今次是倒戈出戰，這位波蘭射手今季在歐聯攻入9球，於西甲並取得25個「士哥」，把握力超強；而巴塞主帥費歷克連同昔日帶領拜仁時代，歷來6鬥多蒙特全勝，包括去年12月帶領巴塞作客西法倫球場贏3比2。今次兩支進攻型球隊交手，必演進攻好戲。相關連結：香港賽馬會網頁