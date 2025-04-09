歐聯｜巴塞迎多蒙特「大」有睇頭

歐聯8強首回合今晚續演矚目大戰，由「地上最強」巴塞隆拿迎戰「蜜蜂兵團」多蒙特。兩軍是今屆歐聯火力最強球隊，狹路相逢將會大踢進攻足球；今場入球中位數[3.5]球，捧「入球」大啱數！(球賽編號FB0031，4月10日03:00開賽)

今年2月從紐尼沙軒手上接過多蒙特教鞭的尼高高華，球員時代效力薩爾斯堡期間，現任巴塞主帥費歷克正是當時球隊的助教；之後當尼高高華成為拜仁慕尼黑主帥，費歷克則是其助手。尼高高華賽前受訪表示：「我們關係很好，不只在生日，甚至很多時間都會見面交換想法，我很開心看到他在其他地方取得成功，也期待碰上他。」