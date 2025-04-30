歐聯｜巴塞4強首回合勢得「米」

剛戰勇奪西班牙盃的巴塞隆拿，乘勢在今晚歐聯四強首回合，迎戰意甲國際米蘭；「地上最強」不論氣勢、近況及對賽皆勝一籌，必欲先下手為強。足智彩「讓球」主隊讓[-0.5/-1]球，進取博主勝。(球賽編號FB1079，5月1日03:00開賽)

當巴塞隆拿上圈淘汰多蒙特，將要面對前屆歐聯亞軍國際米蘭，主帥費歷克大讚國米大賽經驗豐富，防守出色及戰術突出，並吹捧對方教練恩沙基。不過事隔只約兩個星期，「地上最強」巴塞強勢依然，聯賽領先皇家馬德里4分，剛戰西班牙盃沒有養傷的西甲神射手羅拔利雲度夫斯基壓陣，仍能戰至加時3比2打敗皇馬，氣勢再上層樓。