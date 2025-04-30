歐聯｜巴塞4強首回合勢得「米」

剛戰勇奪西班牙盃的巴塞隆拿，乘勢在今晚歐聯四強首回合，迎戰意甲國際米蘭；「地上最強」不論氣勢、近況及對賽皆勝一籌，必欲先下手為強。足智彩「讓球」主隊讓[-0.5/-1]球，進取博主勝。(球賽編號FB1079，5月1日03:00開賽)
當巴塞隆拿上圈淘汰多蒙特，將要面對前屆歐聯亞軍國際米蘭，主帥費歷克大讚國米大賽經驗豐富，防守出色及戰術突出，並吹捧對方教練恩沙基。不過事隔只約兩個星期，「地上最強」巴塞強勢依然，聯賽領先皇家馬德里4分，剛戰西班牙盃沒有養傷的西甲神射手羅拔利雲度夫斯基壓陣，仍能戰至加時3比2打敗皇馬，氣勢再上層樓。
利雲缺陣 巴塞中場後上添變數
季內連西超盃已拿下兩冠，目標轉至歐聯四強戰，望繼14/15年度球季再入決賽兼封王。沒有「羅拔仔」，上仗入波的費倫托利斯仍可掛帥，跟在歐聯已入12球的巴西猛將拉芬夏比洛尼及「狂牛神童」耶馬爾合力攻堅。中前場人才濟濟，上仗後備的費明盧比斯及加維隨時開上前線搏殺，調動靈活。
球隊計本屆歐聯主場6戰5勝1和入21球，包括上圈主場先4比0大炒多蒙特，就算作客反輸1比3亦無阻晉級；更令球隊今夜要盡數國米，入決賽會更「穩陣」。
國際米蘭或四大皆空？
論大賽經驗，國米不比巴塞遜色，近年在意甲必在前列；不過球隊上圈總比數4比3淘汰拜仁慕尼黑後，狀態急速下滑，聯賽連意盃3連敗兼一球不入，首席射手馬古斯杜林因鼠蹊受傷，缺席以上全部相關賽事。球隊聯賽已反落後拿玻里3分，意盃又緣盡四強，變相令出戰歐聯的壓力大增。
孭飛射手拿達馬天尼斯在該3場敗仗，先後跟祖亞昆哥利亞、泰利米及阿拿奧杜域合作攻堅，效果不彰；更大打擊是法國中堅班捷文柏華特，上仗早段因足踝受傷離場，今場由恩比錫克頂上，守力會打折扣，要突破歷來6次在歐聯作客巴塞只得1和5負的劣績，恐怕不易。
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