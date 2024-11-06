歐聯｜拜仁主場勢挫賓菲加

德甲班霸拜仁慕尼黑，今晚深夜回歸歐聯賽場，迎戰失色的葡超傳統勁旅賓菲加，為逆流再上，提升排名，必乘近期回勇主攻出擊，有力最少贏2球。(球賽編號FB3438，11月7日04:00開賽) 上屆歐聯4強分子拜仁，今夏由比利時主帥高柏尼領軍，在德甲賽場再領風騷，長期排頭位；不過在新制的歐聯分組賽卻接連作客受挫，圍攻阿士東維拉輸一次突擊，尚可說運滯，但上輪1比4慘負巴塞隆拿，優勝劣敗；目前拜仁3戰1勝2負，36隊排第23位，看來要開始著急了。

拜仁歐聯形勢被動 急需勝仗 拜仁該仗大敗過後，回到本土賽場遇弱又當「練靶」，在聯賽及德盃3連勝入12球；其中上仗聯賽主場3比0擊敗柏林聯時，英格蘭王牌哈利卡尼梅開二度，今屆14次上陣錄得17球，料今場跟京士利高文、穆斯亞拿及米高奧利斯，續在主場聯手攻堅。不要忘記，該隊在首輪歐聯正是藉主場9比2狂勝薩格勒布戴拿模，今場決心十足，氣勢預期澎湃贏面極高。

歐聯分組賽第4輪周三賽程

主帥高柏尼賽前輕鬆說：「每一場拜仁比賽都有壓力，我專注球賽不是壓力；作為教練，我的目標是要贏每一場波。打入歐聯前8名是有壓力，但周三一戰不是關乎晉級或被淘汰之戰，所以我們關注是要贏波。」拜仁近4次在歐聯對賽，全勝賓菲加最少2球，包括3年前主場贏5比2，對賽大利。

對手賓菲加近年國內聲勢不及士砵亭外，在今屆歐聯分組賽表現亦反覆，作客絕殺弱旅貝爾格萊德紅星後；返主場大炒馬德里體育會；但上輪主場1比3不敵飛燕諾，雖然之後返國內3戰同樣遇弱全勝。 賓菲加難看管哈利卡尼 但最擔心是「老少」中堅組合36歲的阿根廷奧達文迪及22歲「土炮」湯馬斯艾拉祖，持續不穩，今場單是面對卡尼進襲，已夠頭痛。再者，客軍的希臘射手柏夫列迪斯，級數在頂級賽場有待證明；縱有「天使」迪馬利亞在旁助攻，今夜亦難望全身而退。相關連結：香港賽馬會網頁