歐聯｜拜仁火爆鬥曼城 落後3球大反撲

冰釋前嫌，全力復仇！首回合吞英超曼城3蛋的德甲班霸拜仁慕尼黑，今晚香港時間深夜，重返威力強大的安聯球場再戰「藍月」(20/04 03:00)，全隊上下齊心全力一戰，冀奇蹟反勝。

拜仁自從由杜曹月初領軍後表現反覆，最慘烈是歐聯8強首回合後防大失誤，讓「入球機器」艾寧夏蘭特全面開動，曼城全場17次射門9次中框攻入3球，慘敗離開曼市。拜仁球員場內場外「互動」，沙迪奧文尼不滿利萊辛尼的言論及態度，賽後「講手」致對方爆嘴唇，文尼其後被球會禁賽1場兼罰款。杜曹今仗賽前堅決不投降，並強調隊內事件已平息，文尼今場會在大軍名單，並說：「文尼已道歉，不再有問題。」年薪高達1,700萬英鎊的塞內加爾31歲球星文尼，今屆加盟後表現不似預期，但在歐聯已有3球進帳，球隊上仗用基拿比任單箭頭效果欠佳，今場要收復失地，文尼或有機反底。

安聯球場 凡事可能

歐聯史上在淘汰賽首回合落後3球下，仍能反撲成功晉級有4隊；對上一支是2018/19年的利物浦，當時在4強首回合落後巴塞隆拿3球，返主場贏4比0晉級，最終封王。再者，安聯球場聲勢浩大，自19/20年球季起，18戰歐聯主場勝出16場，今屆4戰主場歐聯全勝兼不失一球。老將湯馬士梅拿說：「我們都知道足球場上會有怪事發生，己隊會全力一戰。」中場主力哥列斯卡則說：「安聯球場，凡事可能。」