歐聯｜新分組賽登場 利物浦博反彈「大」鬥AC米蘭

新制的歐聯分組賽今晚深夜起揭開戰幔，重頭戲是新敗的利物浦，作客聖西路鬥AC米蘭。紅軍上仗突然失準，主場受挫諾定咸森林；但始終大軍實力相當，默契又足，今場遇上開季入得失得的「紅黑兵團」，兩軍入球不會少。(球賽編號FB0744，9月18日03:00開賽)。
紅軍上屆只能競逐歐霸，並在8強受挫另一意甲球隊阿特蘭大出局；今夏高普引退，由荷蘭人史諾接掌帥印，大軍開季即全取9分，滿以為已順利過渡；豈料國際賽後在主場鬥實力平平的諾定咸森林，紅軍表現走樣，下半場輸一記突擊，就此0比1落敗。
利物浦被破不敗身後或變陣
史諾賽後形容為「重大打擊」，今場是紅軍重返歐聯的首戰，對手雖是意甲勁旅AC米蘭兼有主場之利；但上任以來聯賽從無變陣的史諾，或因匈牙利國腳蘇保斯拉爾上仗表現差劣，提升荷蘭前鋒加普或烏拉圭箭頭達雲紐尼斯，作變陣棋子。以紅軍擁有善射的鋒將穆罕默德沙拿及路易斯迪亞斯，面對不太穩健的米蘭後防，當然不會退縮。
AC米蘭今夏改由前里爾主帥方辛加接任，頭3場聯賽不勝兼場場失2球；可幸剛戰主場4比0大炒弱旅威尼斯，大戰前一振士氣。獲羅馬借用的英格蘭箭頭譚美阿巴謙，首次踢正選憑一記12碼為球隊「埋齋」，今場難得遇上英格蘭球會，此子必打爭氣波；並聯同同場也交出入球或助攻的基斯甸普列錫及拉菲爾利亞奧，向紅軍防線進襲。紅黑兵團上屆歐聯分組賽主場，曾2比1氣走巴黎聖日耳門、1比3不敵多蒙特，勇於跟歐洲一線球隊鬥攻，今夜聖西路勢開入球騷。
曼城國際米蘭複製決賽戲碼
另外明晚深夜亦有一場矚目的「英意對決」，由英超「一哥」曼城迎戰意甲「一哥」國際米蘭。兩軍前屆決賽碰頭，曼城1比0小勝對手；藍月擁有無堅不摧的射手艾寧夏蘭特壓陣，加上主場出擊，熱捧有理。(球賽編號FB0772，9月19日03:00開賽)。 相關連結：香港賽馬會網頁