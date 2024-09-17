歐聯｜新分組賽登場 利物浦博反彈「大」鬥AC米蘭

新制的歐聯分組賽今晚深夜起揭開戰幔，重頭戲是新敗的利物浦，作客聖西路鬥AC米蘭。紅軍上仗突然失準，主場受挫諾定咸森林；但始終大軍實力相當，默契又足，今場遇上開季入得失得的「紅黑兵團」，兩軍入球不會少。(球賽編號FB0744，9月18日03:00開賽)。

紅軍上屆只能競逐歐霸，並在8強受挫另一意甲球隊阿特蘭大出局；今夏高普引退，由荷蘭人史諾接掌帥印，大軍開季即全取9分，滿以為已順利過渡；豈料國際賽後在主場鬥實力平平的諾定咸森林，紅軍表現走樣，下半場輸一記突擊，就此0比1落敗。