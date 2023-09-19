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波經
2023-09-19 04:30:28
日報

歐聯｜死亡F組 紐卡素回勇無懼A米

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紐卡素

紐卡素相隔多年再戰歐聯，新鮮感十足。

黑白兵，無懼紅黑兵！闊別歐聯20年的「黑白兵團」紐卡素，香港時間今晚深夜作客上屆4強分子「紅黑兵團」AC米蘭，在歐聯死亡F組矚目亮相。雖然紐卡素欠歐戰經驗，但整體實力不輸蝕；碰巧對手剛在米蘭打吡戰慘敗，信心動搖，今場客軍有機會在聖西路坐和望贏，足智彩讓球開出平手盤，可博客隊(球賽編號FB5760，9月20日0:45開賽)。

紐卡素對上一次亮相歐聯已是2003/04年的外圍賽第3圈，可惜鬥柏迪遜兩回合計射輸12碼出局；球隊上屆勇奪英超季軍，直入今屆歐聯分組賽，雖然今季開局不順，可幸上仗1比0破賓福特今屆英超不敗身，兼終止聯賽3連敗，大賽當前，回勇及時。

AC米蘭

AC米蘭剛慘負國際米蘭，士氣成疑。

紐卡素英超收起主力 留力歐聯

多位「黑白兵團」主將、包括國際賽後歸隊不久的南美兵祖連頓(Joelinton)、米基爾阿米朗(Miguel Almiron)，箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)及「倒戈」中場新兵主將東拿利(Sandro Tonali)，上仗英超全部不列正選；主帥艾迪賀維(Eddie Howe)今場必以強陣出擊，迎接球會歷史新一頁。球隊雖然一向主場較勁，但對手上仗突然大敗，氣勢此消彼長；以英超球會近屆在歐聯分組賽超班實力，夫添的紐卡素，有力在首戰作客搶得分數。

「紅黑兵團」原本開局順利，意甲3戰全勝，包括殺敗祖雲達斯及羅馬；但上仗國際賽後歸來，嚴重走樣，強陣出擊下，1比5慘負國際米蘭，宿命難違，加深上屆在歐聯準決賽被對手「雙殺」的傷口。球隊仍要靠本月尾度過37歲生辰的法國老箭頭基奧特(Oliver Giroud)作進攻重心，但今場面對硬淨、高大的客軍守將，「銀河唯一」難望逞強，主隊不易即時贏波反彈。

巴黎法甲出師不利 麥巴比誓發威

同組還有法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)，迎戰德甲多蒙特(球賽編號FB5759，9月20日3:00開賽)。PSG上仗縱有基利安麥巴比(Kylian Mbappe)梅開二度，仍2比3受挫尼斯，被破聯賽不敗身；相反對手多蒙特則由老牌中堅曉姆斯(Mats Hummels)入2球，作客4比2打敗弗賴堡。兩軍對賽往績呈均勢，踢法同樣入得失得，今場足智彩入球中位數[3/3.5]球，可取入球「大」。

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