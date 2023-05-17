歐聯｜演「決賽下半場」 曼城望藍海淹皇馬

雙方首回合打成1比1平手，今晚次回合的勝方將於6月10深夜在土耳其伊斯坦布爾的爭歐聯錦標。從未贏過歐聯的曼城，在英超爭標優勢明顯勢完成3連霸，之後6月初會與曼聯爭英足總盃冠軍，季尾走勢凌厲向三冠王進發。不過曼城上仗作客班拿貝，新「入球機器」艾寧夏蘭特被對手守將魯迪格嚴密看管威力大減；全靠奇雲迪布尼勁射靚波，抵銷歐聯首席前鋒雲尼斯奧斯祖利亞上半場的入球，雖然曼城入球賽後證實在「入球20秒前」曾出界，但最終和局已成，讓近15戰主勝的曼城可在和波下，乘伊蒂哈德「藍海」浪潮，向皇馬搶攻。

被球迷視為今屆「歐聯決賽下半場」的王者之戰，今晚香港時間深夜上演，「藍月」曼城主場迎擊力圖衛冕的皇家馬德里(18/05 03:00)。曼城力爭該會史上首個歐聯錦標及三冠王，今夜在4強次回合誓精銳盡出，且看伊蒂哈德球場「藍海」，能否淹沒大戰經驗豐富的「銀河艦隊」！

哥帥：叫球員放鬆

曼城主帥哥迪奧拿賽前說：「每次贏波可為下場比賽帶來能量，我們恢復得很好。歐聯主場4強鬥皇馬，我可以說甚麼？我叫球員嘗試盡量放鬆，做過去4、5年做過的事。」奇雲迪布尼上仗英超留力，靠根度簡梅開二度，最終3球炒愛華頓，今仗迪布尼擔正，勢與皇馬搶控中場。

安察諾堤：可夫添出擊

皇馬衛冕西甲失敗，整體近況不及曼城，但坐擁14個歐聯(連歐冠盃)獎座，大賽經驗無可匹敵，上仗聯賽半力小勝基達菲。主帥安察諾堤該仗賽後說：「我們有一眾出色的後備兵團，應付這類比賽，去年便靠他們贏得歐聯；感到疲累的，沒有出場，但球隊今場將以夫添出擊，這是很好的徵兆。」

上次交手轉踢左閘的卡馬雲加，對基達菲尾段傷出，但今場連同停賽復出的中堅艾達米列達奧，仍列大軍出征名單：至於入球除靠雲尼斯奧斯、賓施馬及洛迪高高斯外，老將莫迪歷、卻奧斯與費達歷高華維迪均有遠射本錢。安帥今場將是破紀錄191次帶隊出戰歐聯(歷任8支球隊)，1場力壓曼聯傳奇領隊費格遜，若能晉級而回，將大有機會連續兩屆捧盃。