歐聯｜皇馬主場硬拼曼城 4強演爭標前哨戰

新鮮熱辣的西班牙盃盟主皇家馬德里，匆匆返回班拿貝主場，在今晚香港時間深夜的歐聯4強首回合，迎戰如日方中的「藍月」曼城(10/05 03:00)。歐洲球壇當今最矚目大戰，一觸即發！

紀錄性14奪歐聯(聯同前身歐冠盃)兼是衛冕的皇馬，近兩季在重要盃賽場合特別醒神；由季前先攻下歐超盃、季中的世冠盃及上仗西盃，盃賽專家貨真價實。來到歐聯，銀河艦隊今屆5戰主場全勝，包括對上兩圈殺敗英超的利物浦及車路士；而上屆亦在4強戰至加時，靠主場入波淘汰曼城，儼如英超球隊剋星，但藍月今屆戰力提升，皇馬主場威勢面臨大考驗。

射手賓施馬對上兩圈鬥英超隊均有士哥，亦是上屆主場加時攻入一記12碼，淘汰曼城功臣；但主隊今場最矚目必是前鋒洛迪高高斯，此子不但上仗西盃包辦贏波2球，該仗鬥曼城在法定時間完場前亦神奇梅開二度，難怪主帥安察諾堤大讚：「無人知他(高斯)可進步到哪裡，他走位精妙又能入波，在場上非常優雅。」雲尼斯奧斯祖利亞在西盃亦不停在左路突破，極俱威脅。不過，皇馬今場隱憂是中堅艾達米列達奧黃牌夠數停賽，由傷愈的阿拉巴拍魯迪格扼守中路，且看能否抵擋得住今屆歐聯射手榜「1哥」、「入球機器」艾寧夏蘭特來襲。