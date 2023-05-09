歐聯｜皇馬主場硬拼曼城 4強演爭標前哨戰

新鮮熱辣的西班牙盃盟主皇家馬德里，匆匆返回班拿貝主場，在今晚香港時間深夜的歐聯4強首回合，迎戰如日方中的「藍月」曼城(10/05 03:00)。歐洲球壇當今最矚目大戰，一觸即發！
紀錄性14奪歐聯(聯同前身歐冠盃)兼是衛冕的皇馬，近兩季在重要盃賽場合特別醒神；由季前先攻下歐超盃、季中的世冠盃及上仗西盃，盃賽專家貨真價實。來到歐聯，銀河艦隊今屆5戰主場全勝，包括對上兩圈殺敗英超的利物浦及車路士；而上屆亦在4強戰至加時，靠主場入波淘汰曼城，儼如英超球隊剋星，但藍月今屆戰力提升，皇馬主場威勢面臨大考驗。
射手賓施馬對上兩圈鬥英超隊均有士哥，亦是上屆主場加時攻入一記12碼，淘汰曼城功臣；但主隊今場最矚目必是前鋒洛迪高高斯，此子不但上仗西盃包辦贏波2球，該仗鬥曼城在法定時間完場前亦神奇梅開二度，難怪主帥安察諾堤大讚：「無人知他(高斯)可進步到哪裡，他走位精妙又能入波，在場上非常優雅。」雲尼斯奧斯祖利亞在西盃亦不停在左路突破，極俱威脅。不過，皇馬今場隱憂是中堅艾達米列達奧黃牌夠數停賽，由傷愈的阿拉巴拍魯迪格扼守中路，且看能否抵擋得住今屆歐聯射手榜「1哥」、「入球機器」艾寧夏蘭特來襲。
曼城挾英超10連勝強勢
從未染指歐聯的曼城，在英超10連勝後再次帶出，野心勃勃力爭該會史上首個三冠王(連歐聯及英足盃)，今夜作客西班牙變成最大關口。藍月對上2圈淘汰兩支德甲球隊RB萊比錫及拜仁慕尼黑，計近4仗作客歐聯全和。大軍陣容完整，主帥哥迪奧拿上仗小勝列斯聯時，正選陣容作出7個調動，但哥帥否認是輪換，並說：「我老實說，不會因為鬥皇馬輪換，只是感到有球員覺得疲累。聯賽太重要，現在失分的傷害會大。我不會天真到將皇馬放在首位，但會盡可能在首回合做到最好。」據報「叉足電」的奇雲迪布尼將會上陣配合洛迪卡斯簡迪、目拿度施華等悍將，與皇馬莫迪歷、卻奧斯、華維迪等好手，爭奪中場控制權。