歐聯｜皇馬作客無懼曼城「淘附」冤家路窄

近兩屆歐聯冠軍曼城及皇家馬德里，竟要跌落新制下的歐聯淘汰圈附加賽決生死，在兩回合賽事，今夜先由曼城主場。雙方表面強大，但各有隱憂，「銀河艦隊」皇馬勝在星級前鋒多，或有力剋制曼城脆弱的防線；客軍成冷門一方，可坐和望贏。(球賽編號FB7368，2月12日04:00開賽)
皇馬已15奪歐聯(連同前身歐洲冠軍球會盃)，兼是上屆盟主；「藍月」曼城近年幾近壟斷英超之餘，亦是前屆歐聯冠軍。但雙雄今屆或因中後場傷兵問題纏擾，霸氣不足；皇馬在西甲尚可在三雄鼎立下排榜首，但在歐聯分組賽頭4場經歷3敗，最終要轉戰淘汰圈附加賽。藍月更差，英超暫排第5；歐聯分組賽尾輪3比1反勝布魯日，「掹車邊」入圍，卻抽中在附加賽對「歡喜冤家」皇馬。
夏蘭特支援有限
兩軍近年在歐聯常遇並互有勝負，前屆曼城4強大捷，踢走對方；上屆輪到皇馬8強次回合作客射贏12碼過關。不過曼城季初起缺世界級防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)下，防線不時崩潰，計近5場歐聯失14球；早前聯賽又1比5不敵阿仙奴，上仗英足盃作客只險勝英甲奧連特2比1，下半場更要勞煩奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)、菲爾科頓(Phil Foden)兩大精兵入場救駕贏波。曼城今場遇上鋒力頂級的皇馬，只怕就算前線仍有艾寧夏蘭特(Erling Haaland)支擋，後防卻入不敷支。
皇馬地莊防線受考驗
對手皇馬最大問題亦是主力守將受傷，輪流入傷兵營；但上仗聯賽的馬德里打吡大戰，1比1逼和馬體會，由曹亞文尼(Tchouameni)墮後跟小將魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)合拍，表現收貨，當然今晚轉戰英倫，「地莊」防線一樣深受考驗；但前線始終有超強三叉戟、雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、基利安麥巴比(Kylian Mbappe)及洛迪高高斯(Rodrygo Goes)壓陣，今場打突擊要秤高一線。
據皇馬官網報道，今場主吹的法國球證杜賓(Turpin)，歷來在歐聯執法皇馬比賽，該隊錄得6勝1和佳績；且看今夜又能否為這支西甲「領頭羊」攞頭采，帶來幸運。相關連結：香港賽馬會網頁