歐聯｜皇馬作客無懼曼城「淘附」冤家路窄

近兩屆歐聯冠軍曼城及皇家馬德里，竟要跌落新制下的歐聯淘汰圈附加賽決生死，在兩回合賽事，今夜先由曼城主場。雙方表面強大，但各有隱憂，「銀河艦隊」皇馬勝在星級前鋒多，或有力剋制曼城脆弱的防線；客軍成冷門一方，可坐和望贏。(球賽編號FB7368，2月12日04:00開賽)

皇馬已15奪歐聯(連同前身歐洲冠軍球會盃)，兼是上屆盟主；「藍月」曼城近年幾近壟斷英超之餘，亦是前屆歐聯冠軍。但雙雄今屆或因中後場傷兵問題纏擾，霸氣不足；皇馬在西甲尚可在三雄鼎立下排榜首，但在歐聯分組賽頭4場經歷3敗，最終要轉戰淘汰圈附加賽。藍月更差，英超暫排第5；歐聯分組賽尾輪3比1反勝布魯日，「掹車邊」入圍，卻抽中在附加賽對「歡喜冤家」皇馬。

