歐聯｜皇馬鋒強穩勝多蒙特 演上屆決賽翻版

鋼門復出，雙星夠勇！衛冕皇家馬德里今晚深夜在歐聯分組賽，於班拿貝主場迎戰上屆決賽對手多蒙特；料憑一眾星級主力相繼復出，狀態冒升，勢將對手從榜首拉下馬，主勝必取。(球賽編號FB2572，10月23日03:00開賽)

「銀河艦隊」皇馬剛在西甲作客險勝切爾達2比1。如非鼠蹊受傷休息了兩星期的比利時鋼門泰拔高圖爾斯復出，在早段救出單刀波，加上前鋒雙星基利安麥巴比與雲尼斯奧斯祖利亞憑精湛射術，各入一球，未必可全取3分。

皇馬主場威力強

經過這場硬仗後，預料一眾主力狀態將會提升，該仗後備出場交出致命助攻的中場名將莫迪歷、巴西前鋒洛迪高高斯及翼衛費蘭特文迪，今戰有機會升正。球隊上仗歐聯作客爆冷0比1敗走里爾，暫時分組賽1勝1負，但恃主場開季6戰全勝共入17球；今場以攻代守。