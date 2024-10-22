歐聯｜皇馬鋒強穩勝多蒙特 演上屆決賽翻版

鋼門復出，雙星夠勇！衛冕皇家馬德里今晚深夜在歐聯分組賽，於班拿貝主場迎戰上屆決賽對手多蒙特；料憑一眾星級主力相繼復出，狀態冒升，勢將對手從榜首拉下馬，主勝必取。(球賽編號FB2572，10月23日03:00開賽)
「銀河艦隊」皇馬剛在西甲作客險勝切爾達2比1。如非鼠蹊受傷休息了兩星期的比利時鋼門泰拔高圖爾斯復出，在早段救出單刀波，加上前鋒雙星基利安麥巴比與雲尼斯奧斯祖利亞憑精湛射術，各入一球，未必可全取3分。
皇馬主場威力強
經過這場硬仗後，預料一眾主力狀態將會提升，該仗後備出場交出致命助攻的中場名將莫迪歷、巴西前鋒洛迪高高斯及翼衛費蘭特文迪，今戰有機會升正。球隊上仗歐聯作客爆冷0比1敗走里爾，暫時分組賽1勝1負，但恃主場開季6戰全勝共入17球；今場以攻代守。
對手「蜜蜂兵團」多蒙特上屆在決賽吞皇馬兩蛋，但表現值得尊重；該隊今屆歐聯先作客3蛋曾布魯日、再主場7比1破些路迪，兩戰全勝，分組賽居榜首，但未遇真正考驗；作客表現其實差勁，德甲3戰1和2負入2球失7球。
多蒙特射手古拉斯當旺
再要留意是該隊上仗德甲主場贏聖保利2比1，跟皇馬一樣驚險；由史特加過檔的畿內亞射手施奴古拉斯攻入奠勝士哥，近況大勇，歐聯更已入3球外。問題是大炒些路迪一役，中三元的快馬艾迪耶米自該仗傷出，豹隱至今，球隊鋒力明顯減弱，今夜寧撐質高態勇的皇馬。相關連結：香港賽馬會網頁