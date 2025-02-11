歐聯｜祖雲達斯「大」戰燕豪芬

今晚另一場歐聯淘汰圈附加賽，由祖雲達斯主場先鬥燕豪芬，一樣是冤家路窄。兩軍本屆分組賽首輪碰頭，當時「班馬兵團」祖雲達斯贏3比1；今晚同場再鬥，兩軍仍會鬥攻，可博足智彩入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號FB7370，2月12日03:45開賽)

祖雲達斯尾輪分組賽主場強陣鬥賓菲加，但中堅主力皮爾卡魯魯一早傷出，淨吞兩蛋。球隊原本是季內的和波專家，但主力守將養傷，又在冬窗從巴黎聖日耳門，借得法國箭頭高路梅安尼；「班馬兵團」特性出現大變，近期各項賽事連敗後又連勝。射手杜辛華荷域可能被隊內良性競爭「激活」，早前聯賽已入靚波，打破個人入球荒。