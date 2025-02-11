歐聯｜祖雲達斯「大」戰燕豪芬

今晚另一場歐聯淘汰圈附加賽，由祖雲達斯主場先鬥燕豪芬，一樣是冤家路窄。兩軍本屆分組賽首輪碰頭，當時「班馬兵團」祖雲達斯贏3比1；今晚同場再鬥，兩軍仍會鬥攻，可博足智彩入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號FB7370，2月12日03:45開賽)
祖雲達斯尾輪分組賽主場強陣鬥賓菲加，但中堅主力皮爾卡魯魯一早傷出，淨吞兩蛋。球隊原本是季內的和波專家，但主力守將養傷，又在冬窗從巴黎聖日耳門，借得法國箭頭高路梅安尼；「班馬兵團」特性出現大變，近期各項賽事連敗後又連勝。射手杜辛華荷域可能被隊內良性競爭「激活」，早前聯賽已入靚波，打破個人入球荒。
高路梅安尼腳風大順
高路梅安尼加盟後3戰入5球，而球隊上仗意甲作客2比1險勝科木時，杜辛華荷域全場坐冷板，擺明留力為今夜搏殺；球隊火力回復，只怕另一主力中堅加迪跟由車路士過檔的連拿度域加默契未足，但先佔主場之利，必以攻為守。
燕豪芬近況一樣反覆，尾輪歐聯分組賽3比2反勝半力出擊的利物浦，近5戰歐聯4勝，表現勇猛。問題是該荷甲「一哥」計近5場聯賽只嘗一勝失11球，領先優勢全失；而鬥利物浦時先收起的王牌前鋒盧克迪莊，跟兩翼路亞蘭治及祖漢巴卡約高今場合力攻堅，仍然可靠；只是今屆歐聯分組賽作客4戰亦場場失波，今場或是一場交手翻版入球騷。相關連結：香港賽馬會網頁