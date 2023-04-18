歐聯｜神鋒回歸 拿玻里望挫A米博翻盤

首入歐聯8強的意甲一哥拿玻里，近兩戰交手包括首回合，均受制目前意甲前四的AC米蘭；不過今晚香港深夜重返馬勒當拿主場作戰(19/04 03:00)，加上有射手域陀奧森漢復出，誓要先追1球再翻盤晉級4強。

在意甲大幅領先次席拉素14分、封王指日可待的拿玻里，近期戰績回落，主場聯賽吞「紅黑兵團」A米4蛋後；上次歐聯首回合交手，奧森漢養傷，主帥史巴列堤排出「無鋒陣」出擊，全場表現雖不遜色，左翼猛將基華拉斯基利亞威脅最大，但缺埋門一腳，而對手法國「一號龍」邁治蘭亦屢救險球，拿玻里終以0比1敗走。不過拿玻里今屆歐聯火力一直強大，主場威力十足，貴為意甲首席射手、來屆盛傳過檔德國拜仁慕尼黑的奧森漢，上仗聯賽已傷愈後備出場曾射門中楣，作戰狀態不俗，加上該隊在對上4戰歐聯主場全勝瘋入14球，仍有本錢報卻本月兩敗之仇。不過，首回合「2黃1紅」被逐的中場悍將森保安古沙，及累計黃牌夠數的南韓中堅金玟哉均需停賽，影響防守力成隱憂。

