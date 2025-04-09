歐聯｜維拉「細」守PSG

自冬窗添兵後，阿士東維拉戰力更上層樓，今晚深夜在歐聯8強首回合，先作客挑戰法國班霸巴黎巴黎聖日門(PSG)，仍會以穩守求不敗為目標。足智彩開出入球中位數[3.5]球，可熱捧「細」盤。(球賽編號FB0029，4月10日03:00開賽)

維拉主帥艾馬利2016年曾任教PSG兩季，國內冠軍獎盃不缺，但當時連續兩屆歐聯16強出局，黯然下台；但始終是曾4捧歐霸的猛料教頭，輾轉回到英超球壇接手阿士東維拉，令該隊搖身變成前列分子，今季更首嘗歐聯出賽滋味。

更重要是今季冬窗被撬走哥倫比亞新星前鋒祖漢杜蘭，但購入當耶爾馬倫、借入拉舒福特及今場倒戈的馬高阿辛斯奧，「一出三入」令維拉鋒力更充足，卡士提升。16強輕鬆踢走比甲布魯日，各項賽事累計7連勝；今場硬撼法國班霸，賽前雖被看低一線，但球隊由阿根廷鋼門達米安馬天尼斯把守，前線各將實力平均可兼踢多個位置，吸取分組賽曾0比1敗走法甲摩納哥的教訓，今場作客巴黎仍會步步為營，以守為攻。