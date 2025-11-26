歐聯｜英德一哥對決 阿仙奴「細」擋拜仁

歐聯今輪爆發開賽以來最強激戰，兩支長勝軍兼在所屬聯賽坐擁大好優勢的勁旅碰頭，由英超「一哥」阿仙奴主場迎戰德甲「一哥」拜仁慕尼黑。雖然雙方上仗聯賽火力全開，但不要忘記「兵工廠」主場始終守力堅固，今場必先嚴防對手王牌箭頭來犯，足智彩開出入球中位數[3.5]球，熱取「細」盤。(球賽編號FB0179，11月27日04:00開賽)

「兵工廠」國際賽後回來，即以北倫敦打吡大捷立威，在聯賽榜首有6分優勢。球隊儘管傷兵不少，但大軍陣容深度足，跟拜仁及國際米蘭在本輪前4輪歐聯全勝，並且是唯一0失球的長勝軍，季內9戰主場8勝1和只失2球。就算中堅主力加比爾馬加希斯(Garbriel Magalhaes)之前代表巴西踢國際賽受傷，但頂上的厄瓜多爾中堅軒卡派爾(Hincape)，跟威廉沙列巴(Willaim Saliba)合作，仍然有力在今場將拜仁王牌射手、三獅「入球機器」哈利卡尼(Harry Kane)的威力減至最低。