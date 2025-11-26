歐聯｜英德一哥對決 阿仙奴「細」擋拜仁

歐聯今輪爆發開賽以來最強激戰，兩支長勝軍兼在所屬聯賽坐擁大好優勢的勁旅碰頭，由英超「一哥」阿仙奴主場迎戰德甲「一哥」拜仁慕尼黑。雖然雙方上仗聯賽火力全開，但不要忘記「兵工廠」主場始終守力堅固，今場必先嚴防對手王牌箭頭來犯，足智彩開出入球中位數[3.5]球，熱取「細」盤。(球賽編號FB0179，11月27日04:00開賽)
「兵工廠」國際賽後回來，即以北倫敦打吡大捷立威，在聯賽榜首有6分優勢。球隊儘管傷兵不少，但大軍陣容深度足，跟拜仁及國際米蘭在本輪前4輪歐聯全勝，並且是唯一0失球的長勝軍，季內9戰主場8勝1和只失2球。就算中堅主力加比爾馬加希斯(Garbriel Magalhaes)之前代表巴西踢國際賽受傷，但頂上的厄瓜多爾中堅軒卡派爾(Hincape)，跟威廉沙列巴(Willaim Saliba)合作，仍然有力在今場將拜仁王牌射手、三獅「入球機器」哈利卡尼(Harry Kane)的威力減至最低。
阿仙奴或輪換應付車路士
陣容上，主隊後顧英超榜首戰作客鬥車路士，今場陣容或會有適度調整；尤其傷癒的翼鋒加比爾馬天尼利(Garbriel Martinelli)及馬度基(Madueke)隨時擔正，當然上仗中三元的伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)仍是進攻核心，但今場會被對手嚴防，且看能否助兵工廠打破對上5次歐聯對戰，只得1和4負的不利數據。
拜仁德甲數據突出 歐聯或見真章
論季內賽績，拜仁比阿仙奴更強，18戰17勝1和場均入3.5球，在德甲同樣領先6分；上仗歐聯更憑新兵前鋒路易斯迪亞斯(Luis Diaz)連入2球，作客2比1打敗衛冕的大巴黎。但問題是迪亞斯在該仗粗野攔截對手，事後被歐洲足協重判停賽3場，須知道此子今屆在兩大戰線合計已錄得9入球4助攻；加上另一主力翼鋒基拿比(Gnabry)正在養傷，哈利卡尼的供應勢必減弱，碰上對手防守頂級，看來今場「細」均力敵，入球未必多。