歐聯｜賴斯領軍 阿仙奴「細」擋阿特蘭大

歐聯分組賽首輪今晚深夜續演6場賽事，重頭戲是上仗勝出北倫敦打吡的「兵工廠」阿仙奴，作客上屆歐霸盟主、今屆升呢踢歐聯的「藍黑兵團」阿特蘭大。意甲阿特蘭大踢法一向大開大合，但碰上作客守力堅固的阿仙奴，不易予取予求，加上首輪賽事雙方或較保守，先取足智彩入球中位數[2.5/3]入球「細」。(球賽編號FB0810，9月20日03:00開賽)。
兵工廠上仗作客死敵熱刺，多位主力缺陣，包括停賽的英格蘭中場迪格蘭賴斯；但守出彩虹，並靠一向煞食的死球戰術，由巴西中堅加比爾馬加希斯接應角球頭槌破網，全取3分。雖然隊長奧迪加特仍未傷愈，但賴斯今場復出可以坐鎮中場，跟湯馬士柏迪合力掃蕩，兵工廠防反戰術更為可信。
負責中路防守的加比爾馬加希斯拍威廉沙列巴，已被譽為英超現時最強中堅組合，為上屆「金手套」得主、門將大衛拉耶提供穩妥的屏障，是阿仙奴今屆聯賽4戰只失1球的基石。不過兵工廠爭勝隱憂是上屆歐聯作客5戰只嘗一勝僅入4球，今場之後又要後顧作客曼城的英超大戰，捧場有一定戒心。
阿特蘭大一向主攻
上屆歐霸決賽大炒利華古遜封王的阿特蘭大，在封王過程中曾主場0比1不敵利物浦；但在教練加斯柏連尼領軍多年，一向主攻。就算主力箭頭施卡馬卡季前傷十字韌帶，要「報銷」半季；但新加盟意大利前鋒列迪古開季聯賽4戰入4球，配合上屆歐霸鋒芒大露的翼鋒盧卡文、基迪拿尼攻堅，新進攻組合初步對辦。
「藍黑兵團」早前作客曾大勝萊切，又大敗國際米蘭；上仗終返主場3比2反勝費倫天拿，發揮欠穩定，相隔三季再重返歐聯賽場，就算佔主場之利，要破由上季起一直是英超守力最強的阿仙奴，不是易事，今場形勢緊湊，預計入球不多。相關連結：相關連結：香港賽馬會網頁