歐聯｜賴斯領軍 阿仙奴「細」擋阿特蘭大

歐聯分組賽首輪今晚深夜續演6場賽事，重頭戲是上仗勝出北倫敦打吡的「兵工廠」阿仙奴，作客上屆歐霸盟主、今屆升呢踢歐聯的「藍黑兵團」阿特蘭大。意甲阿特蘭大踢法一向大開大合，但碰上作客守力堅固的阿仙奴，不易予取予求，加上首輪賽事雙方或較保守，先取足智彩入球中位數[2.5/3]入球「細」。(球賽編號FB0810，9月20日03:00開賽)。

兵工廠上仗作客死敵熱刺，多位主力缺陣，包括停賽的英格蘭中場迪格蘭賴斯；但守出彩虹，並靠一向煞食的死球戰術，由巴西中堅加比爾馬加希斯接應角球頭槌破網，全取3分。雖然隊長奧迪加特仍未傷愈，但賴斯今場復出可以坐鎮中場，跟湯馬士柏迪合力掃蕩，兵工廠防反戰術更為可信。