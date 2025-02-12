熱門搜尋:
情人節2025 富豪雪糕車 大S離世 DeepSeek 新店關注組 朗天峰 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025
dadblk2 madblk2
返回
波經
2025-02-12 04:30:26
日報

歐聯｜超班拜仁作客殺「迪」

分享：
米高奧利斯

米高奧利斯

adblk5

淪落踢歐聯淘汰圈附加賽的德國班霸拜仁慕尼黑，今晚深夜在首回合先作客蘇超「一哥」些路迪。兩軍應是附加賽中最懸殊的對賽組合，拜仁挾4連勝勁勢到訪，決不會留手，有力大開殺戒。(球賽編號FB7390，2月13日04:00開賽)

拜仁主帥高柏尼(Kompany)強調，對手的些路迪公園球場，是他以往在球員時代，其中一個主場最嘈吵的球場，主場球迷希望以聲勢震攝對手；但他期待己隊球員享受其中，並說：「坊間對於要加踢兩場附加賽有很多評論，但現在我們期待比賽到來，感受一些特別事情的良機。」

adblk6

拜仁去屆貴為歐聯4強分子，今屆分組賽5勝3負，無法直接出線淘汰賽，有損面子；可幸球隊近況回勇，連同歐聯尾輪分組賽3比1輕取施洛雲，已寫下4連勝入12球，單是王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)已佔6球，由穆斯亞拿(Musiala)、京士利高文(Kingsley Coman)及米高奧利斯(Michael Olise)從後支援，恐怕今場主隊門將卡斯柏舒米高(Kasper Schmeichel)要忙個不停。

歐聯

歐聯淘汰圈附加賽首回合

些路迪分組賽靠主場

對手些路迪只是蘇超山寨王，歐聯分組賽以第21名完成，是該會12年來首度有機會出戰歐聯淘汰賽，卻欠運要面對拜仁。球隊全靠在分組賽主場4戰取得3勝，躋身附加賽，但手下敗將實力平庸；隊中守將未夠班之餘，近年合作無間的日本孖寶、古橋亨梧已轉戰法甲，而前田大然今場停賽，要靠愛爾蘭前鋒阿當伊達(Adam Idah)攻堅，恐怕力有不逮，主隊輸少當贏。
相關連結：香港賽馬會網頁

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能