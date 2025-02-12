歐聯｜超班拜仁作客殺「迪」

淪落踢歐聯淘汰圈附加賽的德國班霸拜仁慕尼黑，今晚深夜在首回合先作客蘇超「一哥」些路迪。兩軍應是附加賽中最懸殊的對賽組合，拜仁挾4連勝勁勢到訪，決不會留手，有力大開殺戒。(球賽編號FB7390，2月13日04:00開賽)
拜仁主帥高柏尼(Kompany)強調，對手的些路迪公園球場，是他以往在球員時代，其中一個主場最嘈吵的球場，主場球迷希望以聲勢震攝對手；但他期待己隊球員享受其中，並說：「坊間對於要加踢兩場附加賽有很多評論，但現在我們期待比賽到來，感受一些特別事情的良機。」
拜仁去屆貴為歐聯4強分子，今屆分組賽5勝3負，無法直接出線淘汰賽，有損面子；可幸球隊近況回勇，連同歐聯尾輪分組賽3比1輕取施洛雲，已寫下4連勝入12球，單是王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)已佔6球，由穆斯亞拿(Musiala)、京士利高文(Kingsley Coman)及米高奧利斯(Michael Olise)從後支援，恐怕今場主隊門將卡斯柏舒米高(Kasper Schmeichel)要忙個不停。
些路迪分組賽靠主場
對手些路迪只是蘇超山寨王，歐聯分組賽以第21名完成，是該會12年來首度有機會出戰歐聯淘汰賽，卻欠運要面對拜仁。球隊全靠在分組賽主場4戰取得3勝，躋身附加賽，但手下敗將實力平庸；隊中守將未夠班之餘，近年合作無間的日本孖寶、古橋亨梧已轉戰法甲，而前田大然今場停賽，要靠愛爾蘭前鋒阿當伊達(Adam Idah)攻堅，恐怕力有不逮，主隊輸少當贏。
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