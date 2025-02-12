歐聯｜超班拜仁作客殺「迪」

淪落踢歐聯淘汰圈附加賽的德國班霸拜仁慕尼黑，今晚深夜在首回合先作客蘇超「一哥」些路迪。兩軍應是附加賽中最懸殊的對賽組合，拜仁挾4連勝勁勢到訪，決不會留手，有力大開殺戒。(球賽編號FB7390，2月13日04:00開賽)

拜仁主帥高柏尼(Kompany)強調，對手的些路迪公園球場，是他以往在球員時代，其中一個主場最嘈吵的球場，主場球迷希望以聲勢震攝對手；但他期待己隊球員享受其中，並說：「坊間對於要加踢兩場附加賽有很多評論，但現在我們期待比賽到來，感受一些特別事情的良機。」