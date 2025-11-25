歐聯｜車路士「大」戰地上最強

歐聯漫天烽火，今晚深夜第5輪賽事重點，由「藍戰士」車路士迎戰「地上最強」巴塞隆拿。兩軍暫時4戰同得7分，近期頻頻報捷，今場要追分上前列，預期有力炮製入球騷。(球賽編號FB0156，11月26日04:00開賽)
「藍戰士」上仗聯賽2比0輕取般尼而回，近10場所有賽事計錄得8勝1和1負，只曾聯賽受挫新特蘭，以及上仗歐聯作客2比2和卡拉巴克，聯賽更攀升至次席。主帥馬利斯卡上仗贏波後說：「就算沒有高爾彭馬，我們顯示可以擊敗任何隊伍。」
去仗留力養精蓄銳
缺陣多時的藍戰士王牌射手高爾彭馬，近日因家居意外傷腳趾，要推遲復出日期；但球隊上仗嚴格只以半力贏波收寓於賽之效，中場主力摩西斯卡些度留力不出，後防主將列斯占士只踢半場已被收起；兩雙快馬阿歷真度加拿祖及艾斯迪華奧同樣坐冷板，今場必精銳盡出，力爭歐聯主場3連勝。
巴塞防守有待改進
「地上最強」上仗西甲回歸重建的魯營，以4比0大炒畢爾包，羅拔利雲度夫斯基傷癒後連同國際賽近4戰入5球，新星拉明耶馬近4仗交出3入球3助攻；大好消息是因傷休戰已久的拉芬夏比洛尼尾段入場，巴塞三大鋒將今場有望再在史丹福橋「合體」攻堅，將考驗主隊西班牙門將羅拔山齊士。
巴塞雖然火力厲害，但上仗歐聯作客三度領先仍被比甲布魯日逼和，累計近5場作客4次「總入球」最少開出4球；前阿仙奴門將施捷斯尼為巴塞把關，防線未算穩健，今場作客以攻為守，博入球「大」盤最安心。