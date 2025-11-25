歐聯｜車路士「大」戰地上最強

歐聯漫天烽火，今晚深夜第5輪賽事重點，由「藍戰士」車路士迎戰「地上最強」巴塞隆拿。兩軍暫時4戰同得7分，近期頻頻報捷，今場要追分上前列，預期有力炮製入球騷。(球賽編號FB0156，11月26日04:00開賽)

「藍戰士」上仗聯賽2比0輕取般尼而回，近10場所有賽事計錄得8勝1和1負，只曾聯賽受挫新特蘭，以及上仗歐聯作客2比2和卡拉巴克，聯賽更攀升至次席。主帥馬利斯卡上仗贏波後說：「就算沒有高爾彭馬，我們顯示可以擊敗任何隊伍。」