歐聯｜阿仙奴「大」戰皇馬

西甲「銀河艦隊」皇家馬德里主帥安察諾堤，上仗西甲爆大冷輸波後，揚言今夜在倫敦將會跟對手全力鬥攻；碰巧對手阿仙奴缺少中堅重將壓陣，今場先在酋長球場打頭陣，亦沒有保守的理由。今場歐聯8強首回合矚目大戰，先取足智彩入球中位數[2/2.5]球「大」盤。(球賽編號FB0030，4月9日03:00開賽)

兩隊同在聯賽排第2位，其中阿仙奴在英超落後利物浦11分，歐聯勢成季內唯一可爭的獎盃。主帥阿迪達今季受主力輪流長休困擾，新近又有前仗一早傷出的加比爾馬加希斯提早收咧；須知道這位助攻了得的巴西大將，原本跟法國守將威廉沙列巴合作無間，如今要以波蘭的積及基奧柯或傷愈不久的賓韋特串演中堅，防線難令人安心。