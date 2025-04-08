歐聯｜阿仙奴「大」戰皇馬

西甲「銀河艦隊」皇家馬德里主帥安察諾堤，上仗西甲爆大冷輸波後，揚言今夜在倫敦將會跟對手全力鬥攻；碰巧對手阿仙奴缺少中堅重將壓陣，今場先在酋長球場打頭陣，亦沒有保守的理由。今場歐聯8強首回合矚目大戰，先取足智彩入球中位數[2/2.5]球「大」盤。(球賽編號FB0030，4月9日03:00開賽)
兩隊同在聯賽排第2位，其中阿仙奴在英超落後利物浦11分，歐聯勢成季內唯一可爭的獎盃。主帥阿迪達今季受主力輪流長休困擾，新近又有前仗一早傷出的加比爾馬加希斯提早收咧；須知道這位助攻了得的巴西大將，原本跟法國守將威廉沙列巴合作無間，如今要以波蘭的積及基奧柯或傷愈不久的賓韋特串演中堅，防線難令人安心。
沙卡復出料擔正
可幸英格蘭新星布卡約沙卡，經歷養傷逾3個月後，早前已跟其翼鋒好拍加比爾馬天尼利，齊齊正選復出；二人跟隊長馬田奧迪加特、守將尤利安添巴在上仗聯賽被愛華頓逼和時，只後備出場，連同休足的防中主力湯馬士柏迪，今場必全部擔正。球隊計今季歐聯主場5戰4勝1和入11球，而上季歐聯8強迎戰德國班霸拜仁慕尼黑時，亦打和2比2。「達Sir」深知下回合作客班拿貝更難打，今夜在地頭沒有退縮的理由。
論實力及歐聯戰功，西甲「銀河艦隊」皇家馬德里當然勝一籌，而且皇馬對上4屆歐聯起碼入4強並兩度封王；主帥安察諾堤在上仗爆大冷主場1比2不敵華倫西亞，揚言今場作戰計劃截然不同，準備更多攻擊對手。
高圖爾斯或帶傷把關
球隊近期賽事頻密得多，早前在西盃跟皇家蘇斯達激戰兩回合至加時才過關，累計近4戰共失9球；今季經常要頂檔踢中堅的法國守將曹亞文尼，今場停賽，要由魯迪格拍年輕的魯爾阿辛斯奧扼守中路。一號門將泰拔高圖爾斯近期受傷患困擾，今場仍要頂硬上重返正選把關。
「銀河艦隊」最大爭勝本錢仍是兩大前鋒基利安麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞，今屆歐聯已各入7球；今場有力跟對手攻個痛快，入球大戰一觸即發。相關連結：香港賽馬會網頁