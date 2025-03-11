歐聯｜16強決生死 利物浦PSG鬥攻博「大」

上次交手靠神奇門將、超級後備贏波的利物浦，乘超強氣勢返主場；在今晚深夜的歐聯16強次回合，再戰法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)，相信紅軍不會再任由對手狂攻，晏菲路決戰，勢將爆發一場精彩入球騷！(球賽編號FB8801，3月12日04:00開賽)

上周首回合，兩軍交手數據一面倒，PSG派出大勇三叉戟、巴特利巴高拿、奧士文尼迪比利及冬窗加盟的猛將基華拉斯基利亞，全場錄得27次攻門卻顆粒無收；攔路虎是遇上紅軍的巴西門將艾利臣比加神勇地全場作出9次成功撲救，賽後更聲稱為人生代表作。紅軍守得住之餘，全場其實只有2次中框攻門，但就靠中場哈維艾利諾完場前入場後僅47秒，後上抽射破網，助球隊以1球領先首回合。