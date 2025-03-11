歐聯｜16強決生死 利物浦PSG鬥攻博「大」

上次交手靠神奇門將、超級後備贏波的利物浦，乘超強氣勢返主場；在今晚深夜的歐聯16強次回合，再戰法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)，相信紅軍不會再任由對手狂攻，晏菲路決戰，勢將爆發一場精彩入球騷！(球賽編號FB8801，3月12日04:00開賽)
上周首回合，兩軍交手數據一面倒，PSG派出大勇三叉戟、巴特利巴高拿、奧士文尼迪比利及冬窗加盟的猛將基華拉斯基利亞，全場錄得27次攻門卻顆粒無收；攔路虎是遇上紅軍的巴西門將艾利臣比加神勇地全場作出9次成功撲救，賽後更聲稱為人生代表作。紅軍守得住之餘，全場其實只有2次中框攻門，但就靠中場哈維艾利諾完場前入場後僅47秒，後上抽射破網，助球隊以1球領先首回合。
利物浦次回合難甩拖
在歐聯史上，之前只有1次是雙方射門差距達25次或以上，但由一面倒下風的一方贏波；而大旺的紅軍先拔頭籌，更是他們的吉兆，事關對上20年，他們14次在歐聯首回合領先，最終全數成功過關。聯賽停賽的利物浦主帥史諾，今場可恢復在晏菲路場邊督師；正如他在該仗賽後說：「正如米高佐敦(籃球之神)所說，你愈加努力，便會愈幸運。」
紐尼斯或正選
紅軍的旺氣未停止，上仗聯賽先落後下，又憑鋒將穆罕默德沙拿入2球12碼，反勝包尾的修咸頓3比1，已以15分拋離少踢1場的次席阿仙奴，封王英超指日可待。就算他們後顧周日英聯盃決賽，今夜必然可放開懷抱跟對手鬥攻，並改由轉旺的烏拉圭箭頭達雲紐尼斯掛帥。
PSG未有受上仗歐聯落敗影響，上仗聯賽4比1大炒雷恩，巴特利巴高拿先開紀錄，奧士文尼迪比利後備出場梅開二度；而同場後備入替的基華拉斯基利亞、翼衛阿舒拉夫，未有上陣的一號門將基安盧基當拿隆馬，今夜必然全部披甲，跟紅軍決一死戰。球隊上屆歐聯8強，主場輸巴塞隆拿2比3，反而作客大炒4比1，神奇反勝晉級，定能激勵眾將士氣，今場全力爭勝，求演神奇絕地反擊戰。相關連結：香港賽馬會網頁