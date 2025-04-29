歐聯｜4強迎擊PSG 阿仙奴「升呢」博響頭炮

歐聯4強大戰，今晚首回合先由阿仙奴迎戰法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)。兩軍在歐聯聯賽分組賽交手，當時阿仙奴主場勝2比0，今場再遇亦先佔地利，仍可熱捧主勝。(球賽編號FB1078，4月30日03:00開賽)
自09/10年度再入歐聯四強的阿仙奴，雖然長期跟國內頂級殊榮無緣；但今季在新制歐聯放光芒，以分組賽第3名殺入16強，之後狂炒燕豪芬後，上圈「雙殺」「歐聯之王」皇家馬德里，季內歐聯12戰入30球，證明「升呢」之中。在「雙翼」布卡約沙卡、加比爾馬天尼利復勇；「偽9號」米基爾馬連奴成功轉型兼上圈交1入球2助攻；加上迪格蘭賴斯兩記妙絕罰球震驚球壇，已無懼跟任何歐洲對手交鋒。
球隊無緣爭霸英超，近期放心輪換主力出場，以戰養戰。難得上仗英超2比2和水晶宮後，有足足5天休息時間；雖然主力防中湯馬士柏迪黃牌夠數，首回合要停賽，預計米基爾馬連奴有機會退回中場；由李安度杜沙特配合大勇雙翼攻堅，鋒力無損。既然上圈首回合能3比0大炒皇家馬德里，並保持跨季11場歐聯主場不敗，今夜在地頭可投信心一票。
如果阿仙奴是穩步「升呢」，PSG是火速反彈，已被外界視為奪標大熱。球隊在歐聯分組賽曾敗走阿仙奴，最終驚險以第15名出線；但一眾中前場新星在安帥調教下，季中起全面勇熟，已先後踢走英超利物浦及阿士東維拉，歷來第五度打入歐聯四強，但只有19/20年度曾一次入決賽，兼跟阿仙奴一樣要力爭首度封王。相關連結：香港賽馬會網頁