歐聯｜4強迎擊PSG 阿仙奴「升呢」博響頭炮

歐聯4強大戰，今晚首回合先由阿仙奴迎戰法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)。兩軍在歐聯聯賽分組賽交手，當時阿仙奴主場勝2比0，今場再遇亦先佔地利，仍可熱捧主勝。(球賽編號FB1078，4月30日03:00開賽)

自09/10年度再入歐聯四強的阿仙奴，雖然長期跟國內頂級殊榮無緣；但今季在新制歐聯放光芒，以分組賽第3名殺入16強，之後狂炒燕豪芬後，上圈「雙殺」「歐聯之王」皇家馬德里，季內歐聯12戰入30球，證明「升呢」之中。在「雙翼」布卡約沙卡、加比爾馬天尼利復勇；「偽9號」米基爾馬連奴成功轉型兼上圈交1入球2助攻；加上迪格蘭賴斯兩記妙絕罰球震驚球壇，已無懼跟任何歐洲對手交鋒。