歐聯16強次回合 里爾主場強大捕「蜂」

16強中，法國代表里爾名氣或許是稍弱一隊，但憑主場強大氣勢，球隊只差一步便可締造該會史上歐聯最佳戰績；今夜地頭迎戰表現反覆的「蜜蜂兵團」多蒙特，足智彩開「讓球」平手盤，必選主隊里爾。(球賽編號FB8814，3月13日01:45開賽)

兩軍上周中在首回合交手，主場的多蒙特開賽即猛攻對手，憑靠快馬艾迪耶美遠射得手開缺口，但卻未能乘勢拉開比分；反觀里爾易邊後轉守為攻，並靠加拿大射手大衛直線劏穿對手防線，由冰島國腳夏拉臣扳平。兩軍成功將全場唯一中框攻門轉化成入球，1比1未分高下。