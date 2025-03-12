歐聯16強次回合 里爾主場強大捕「蜂」

16強中，法國代表里爾名氣或許是稍弱一隊，但憑主場強大氣勢，球隊只差一步便可締造該會史上歐聯最佳戰績；今夜地頭迎戰表現反覆的「蜜蜂兵團」多蒙特，足智彩開「讓球」平手盤，必選主隊里爾。(球賽編號FB8814，3月13日01:45開賽)
兩軍上周中在首回合交手，主場的多蒙特開賽即猛攻對手，憑靠快馬艾迪耶美遠射得手開缺口，但卻未能乘勢拉開比分；反觀里爾易邊後轉守為攻，並靠加拿大射手大衛直線劏穿對手防線，由冰島國腳夏拉臣扳平。兩軍成功將全場唯一中框攻門轉化成入球，1比1未分高下。
多蒙特放虎歸山，晉級良機落在里爾身上，事關後者由季前的第三圈外圍賽打起，6戰主場錄得5勝1和；更曾在分組賽1比0氣走歐聯之王皇家馬德里，以分組賽第7名直入16強，賽績硬淨，今夜過關，便可取得球會史上最佳的歐聯戰績，戰意如虹。
里爾雙線發展
球隊去年夏天由前里昂、雷恩主帥真尼斯奧領軍，依然出色；剛戰聯賽又靠大衛一箭定江山，個人攻入今屆第14個聯賽入球，主場氣走蒙彼利埃，仍力爭聯賽三甲，里爾兩大戰線發展「健康」。
相反上屆歐聯亞軍多蒙特，季內表現令人失望，上月初易帥由尼高高華接手，走勢仍然反覆；淘汰圈附加賽氣走士砵亭殺入16強，耗力不少，上仗聯賽主場0比1負奧格斯堡，聯賽仍排第10，今屆希望只餘歐聯，球會上下心理壓力頗大。
球隊進攻過分倚重今屆歐聯已入10球的畿內亞射手古拉斯，但此子上仗跟里爾交手無甚佳作；加上「蜜蜂兵團」對上8次歐戰首回合主場打和對手，7次最終被淘汰出局，今場只怕宿命難違。
相關連結：香港賽馬會網頁