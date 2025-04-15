歐聯8強次回合 維拉無退路必攻PSG

阿士東維拉上仗1比3敗走巴黎，今晚返主場出戰歐聯8強次回合鬥巴黎聖日耳門(PSG)，必盡地一煲，以實現不可能的任務；今場可先取入球中位數[2.5]球「大」盤，期待神奇之夜。(球賽編號FB0382，4月16日03:00開賽)

維拉首回合由攻中摩根羅渣士近門掃入，令該隊全場第一次直接埋門，便先開紀錄。畢竟PSG是連續13屆打入歐聯淘汰賽的老手，在主帥安歷基麾下又漸復霸氣，最終由迪沙杜爾、基華拉斯基利亞及紐奴文迪斯阿歷山大，各入一球反勝。

維拉主場17場不敗

雖然維拉是歐聯初哥，但主帥艾馬利是歐霸之王，估計首席射手奧尼屈堅斯今場重返正選，拉舒福特會踢回擅長的左翼；隊長中場約翰麥甘尼重返正選，而西班牙中堅柏奧托利斯聯賽休息，今場抖夠搏殺。以維拉已保持17場主場不敗兼近4戰在地頭全勝，場場最少入2球的佳績，今場背城借一，有條件創造神奇之夜。