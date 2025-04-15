歐聯8強次回合 維拉無退路必攻PSG

阿士東維拉上仗1比3敗走巴黎，今晚返主場出戰歐聯8強次回合鬥巴黎聖日耳門(PSG)，必盡地一煲，以實現不可能的任務；今場可先取入球中位數[2.5]球「大」盤，期待神奇之夜。(球賽編號FB0382，4月16日03:00開賽)
維拉首回合由攻中摩根羅渣士近門掃入，令該隊全場第一次直接埋門，便先開紀錄。畢竟PSG是連續13屆打入歐聯淘汰賽的老手，在主帥安歷基麾下又漸復霸氣，最終由迪沙杜爾、基華拉斯基利亞及紐奴文迪斯阿歷山大，各入一球反勝。
維拉主場17場不敗
雖然維拉是歐聯初哥，但主帥艾馬利是歐霸之王，估計首席射手奧尼屈堅斯今場重返正選，拉舒福特會踢回擅長的左翼；隊長中場約翰麥甘尼重返正選，而西班牙中堅柏奧托利斯聯賽休息，今場抖夠搏殺。以維拉已保持17場主場不敗兼近4戰在地頭全勝，場場最少入2球的佳績，今場背城借一，有條件創造神奇之夜。
PSG自從冬窗簽入格魯吉亞名將基華拉斯基利亞，球隊中前場進攻更強更多變化；上周末聯賽又獲准改期，得以全力備戰今夜大戰。球隊已保持各項賽事連續17場作客不敗，包括上圈歐聯作客利物浦贏1比0，再射贏12碼過關，今場牌面仍然秤先。
PSG未可安枕
不過歐聯好睇只因充滿戲劇性，原來PSG對上7次首回合贏2球或以上，曾有3次在次回合大敗出局；如今晚再有差池，將會獨佔該項歐聯「污名」紀錄。既然相信維拉鋒力今晚有力盡情發炮，一於先博「入球騷」等睇絕地反擊戰。相關連結：香港賽馬會網頁