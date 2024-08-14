歐超盃｜皇馬強陣穩勝阿特蘭大

一年一度的歐洲超級盃今晚深夜將在波蘭華沙上演，將由應屆歐聯冠軍皇家馬德里火併意甲勁旅阿特蘭大。賽前最新消息，皇馬將會精銳盡出，就連新加盟歸隊報到不久的基利安麥巴比都會擔正掛帥；反而阿特蘭大則有多名主力缺陣，今場難阻對手贏波，成為史上捧歐超盃最多球隊(球賽編號FB9031，8月15日03:00開賽)。

「銀河艦隊」皇馬之前在美國集訓共踢3場友賽，錄得1勝2負；上仗以強陣出戰車路士，包括雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、莫迪歷及魯迪格等都以正選披甲，最後小勝2比1，球隊上下逐漸上力。