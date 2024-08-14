歐超盃｜皇馬強陣穩勝阿特蘭大

一年一度的歐洲超級盃今晚深夜將在波蘭華沙上演，將由應屆歐聯冠軍皇家馬德里火併意甲勁旅阿特蘭大。賽前最新消息，皇馬將會精銳盡出，就連新加盟歸隊報到不久的基利安麥巴比都會擔正掛帥；反而阿特蘭大則有多名主力缺陣，今場難阻對手贏波，成為史上捧歐超盃最多球隊(球賽編號FB9031，8月15日03:00開賽)。
「銀河艦隊」皇馬之前在美國集訓共踢3場友賽，錄得1勝2負；上仗以強陣出戰車路士，包括雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、莫迪歷及魯迪格等都以正選披甲，最後小勝2比1，球隊上下逐漸上力。
麥巴比有機會披甲
更好消息是，上周中才歸隊報到的法國球星麥巴比，在休季期間跟足皇馬安排進行單獨訓練；因此當抵達西班牙後，身體狀態良好，包括他與英格蘭新星祖迪比寧咸都已為新季做好準備，今場大有機會正選出戰。跟巴塞隆拿及AC米蘭一樣曾5捧歐超盃的「銀河艦隊」，強陣出擊以準備緊接周末開鑼的西甲，期望6捧歐超盃，獨領風騷。
相反，阿特蘭大在迎接新季上卻屢遇打擊，後防新星史卡雲尼與主力前鋒施卡馬卡都已因傷長休；剛由加拉塔沙雷借用加盟的尼高路辛尼奧路近期左腳肌腱亦受傷，連日缺操，今夜亦恐會缺陣。
阿特蘭大新兵列迪古未算頂級
至於另一中場重心古普美拿斯因為扭計要求過檔祖雲達斯而拒絕作賽，主帥加斯柏連尼可用兵源大減；唯一好消息就只得新加盟的前鋒列迪古助陣，但這位意大利國腳質素亦未算頂級，相信難破皇馬防線。兩軍曾在3年前歐聯16強兩回合對賽，結果皇馬「雙殺」對手。