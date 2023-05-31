歐霸決賽｜西維爾鬥羅馬 盃王隊鬥盃王帥

盃王鬥盃王！歐洲3大盃賽決賽「頭關」在匈牙利布達佩斯上演，由「歐霸之王」西維爾，迎擊「盃王領隊」摩連奴領軍的羅馬(01/06 03:00)；雙方勢均力敵，論往績同是例不虛發，今夜定要分出高下，話題性十足。

先談西維爾，由2006年的一屆計起(包括前身歐協盃)，曾6次打入決賽6度封王，大賽經驗及運氣兼備，「歐霸之王」當之無愧。對手羅馬最強武器必是名帥摩連奴，他不單上屆加盟即為球會捧走歐協聯，若然「首都狼」今夜「升呢」揚威，他便可成為史上首位為3間不同球會包括波圖(02/03年)及曼聯(16/17年)，捧走歐霸的教練，兼且個人累計已5次帶隊殺入歐洲盃賽決賽全勝，而更厲害是「摩帥」對上4次領軍捧盃一球不失。

西維爾淘汰曼聯祖記

西維爾今屆歷盡起跌，文迪利巴3月下旬接手領軍時，球隊仍受降班威脅；但這位巴斯克教頭上任後，球隊15場各項賽事只嘗2敗，聯賽回升至中游，在歐霸路上，更先後淘汰響噹噹人馬曼聯及祖雲達斯，殺入決賽。他賽前說：「事情來得順利，先後打敗兩支出色的球隊，我們並會好好準備在布達佩斯應付另一強隊及其出色的教練，人們預期不到的事情，我們做到了。」

球隊近年唯一一次跟羅馬交手，在2020年歐霸16強以2比0淘汰對手；當時攻入第二球的摩洛哥箭頭安尼斯利，今屆仍以4球暫為該隊歐霸首席射手，而後備殺手蘇素及拉美拿隨時候命，而37歲的隊長捷西斯拿華斯，大有機會成為自2008年的格拉流哥流浪中堅華亞後，在這項賽事決賽出場的最年長球員。

