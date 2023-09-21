歐霸盃｜英超三路興兵 神奇「海鷗」必破AEK雅典

神奇海鷗，隆重登場！英超今晚在歐霸分組賽三路興兵，其中最受矚目當然是已成英超新興力量的「海鷗」白禮頓，歷史性首次亮相歐洲賽場，在B組主場迎戰希臘AEK雅典；以主隊源源不絕的優質兵，加上新星中鋒擔正掛帥，今場有力先聲奪人。足智彩「讓球」開出白禮頓讓[2]球，仍可博上盤(球賽編號FB5847，9月22日03:00開賽)。

白禮頓上仗英超未有派出最強陣容下，仍3比1輕取主場的曼聯；接掌球隊一周年的主帥迪沙比(De Zerbi)，在英超各項數據名列前茅，其中球隊射門及中框次數更列英超首位，執教功力深厚。新星射手艾雲費格遜(Evan Fregusion)已傷愈，上仗英超以後備登場，今場有望重返正選；配以從巴塞隆拿借用的年輕前鋒新星安素法迪(Ansu Fati)，火速融入的攻中祖奧柏度(Joao Pedro)，加上地頭主攻了得，同組另外兩支球隊馬賽及阿積士，實力都較AEK雅典強，白禮頓今場必全力開火，先殺低同組最弱對手，以壯聲威。

