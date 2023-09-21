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波經
2023-09-21 04:30:28
日報

歐霸盃｜英超三路興兵 神奇「海鷗」必破AEK雅典

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神奇海鷗，隆重登場！英超今晚在歐霸分組賽三路興兵，其中最受矚目當然是已成英超新興力量的「海鷗」白禮頓，歷史性首次亮相歐洲賽場，在B組主場迎戰希臘AEK雅典；以主隊源源不絕的優質兵，加上新星中鋒擔正掛帥，今場有力先聲奪人。足智彩「讓球」開出白禮頓讓[2]球，仍可博上盤(球賽編號FB5847，9月22日03:00開賽)。

白禮頓上仗英超未有派出最強陣容下，仍3比1輕取主場的曼聯；接掌球隊一周年的主帥迪沙比(De Zerbi)，在英超各項數據名列前茅，其中球隊射門及中框次數更列英超首位，執教功力深厚。新星射手艾雲費格遜(Evan Fregusion)已傷愈，上仗英超以後備登場，今場有望重返正選；配以從巴塞隆拿借用的年輕前鋒新星安素法迪(Ansu Fati)，火速融入的攻中祖奧柏度(Joao Pedro)，加上地頭主攻了得，同組另外兩支球隊馬賽及阿積士，實力都較AEK雅典強，白禮頓今場必全力開火，先殺低同組最弱對手，以壯聲威。
 

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AEK雅典歐戰成績平平

對手AEK雅典在今屆歐聯附被比利時安特衛普「雙殺」出局，要降格踢歐霸分組賽；開季以來又場場失波，前線則依靠今屆從西甲艾爾切加盟的龐斯(Ezequiel Ponce)，以及塞爾維亞前鋒加斯奴域(Mijat Gacinovic)攻堅。36歲中場諾甸岩拉伯特(Noureddine Amrabat)是曼聯新兵中場岩拉伯特的胞兄，在早前歐戰得到重用，今場亦有機會擔正；但大軍實力有限，今夜作客難擋白禮頓全力進襲。

韋斯咸撼塞爾維亞一哥

另外兩支英超兵團，上屆歐協聯盟主、今屆又「升呢」踢歐霸的韋斯咸，今夜同時間在A組遇上塞爾維亞「一哥」FK TSC；以槌仔幫今屆場場入波的火力，也有大炒對手的能力，但可先取入球中位數[3.5]球，入球「大」(球賽編號FB5841，9月22日03:00開賽)。至於降格出戰的紅軍利物浦，則要在E組作客鬥奧地利寧斯，主隊有一定實力，地頭威力足；紅軍對上兩仗英超作客慢熱，半場俱落後，今場不妨吼大冷半場「和」(球賽編號FB5861，9月22日0:45開賽)。

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