歐霸｜主場迎PAOK 曼聯回勇誓響勝門

「雲佬」擔任紅魔代領隊，直至士砵亭的艾摩廉在月中履新；這段期間，曼聯賽程碰巧全在主場奧脫福出戰，「首兩關」紅魔先在英聯盃大炒李斯特城，上仗英超1比1和車路士。今晚則在歐霸出擊，鬥分組賽同樣3戰未開勝門的希臘「二哥」PAOK，之後周日聯賽再鬥李城，「雲佬」便會完成任務。

般奴復出派牌

往後去向未明，「雲佬」部署上不會有所保留，鋒將拉舒福特，阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯仍會在前線攻堅，而更重要是隊長般奴費南迪斯，歐霸停賽後復出；今夜防線就算起用後備的連迪路夫及莊尼伊雲斯，部署必然以攻為守，誓要在分組賽3連和後破悶局，兼且避免落入紅魔史上連續7場歐戰不勝的尷尬場面(近6場4和2負)，今場決心足，對手不強，有力大勝。

PAOK上仗歐霸主場2比2賽和柏辛域陀尼亞，分組賽1和2負，戰績比紅魔更差，包括首輪作客1比3不敵土超的加拉塔沙雷。球隊擁有不少過氣英超球員，包括利物浦中堅洛夫雲、車路士中場泰莫爾巴卡約高及艾度巴巴；但前兩者今場因不同原因不會披甲，前線球員卡士亦不足，硬撼紅魔輸球員質素，凶多吉少。

