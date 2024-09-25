歐霸｜分組賽開鑼 曼聯盃賽醒神勢剿川迪

在英超未復霸氣的「紅魔」曼聯，今晚深夜在新一屆新制的歐霸分組賽，即在主場遇上「波士」滕哈格(Erik ten Hag)熟路的荷甲球會川迪；主隊曼聯近年出戰盃賽醒神，對手實力不強及歐戰經驗甚少，紅魔鋒線齊腳，有力施展下馬威。足智彩「讓球」中位數開出曼聯讓[1.5/2]球，照博上盤。(球賽編號FB1158，9月26日03:00開賽)
這是兩軍歷來首次碰頭，不過曼聯對上9次主場鬥荷甲球會，只嘗一敗。來自阿積士的紅魔主帥「坦克」，對上兩屆領軍先後奪取英聯盃及英足盃，球隊去屆季尾正是在英足盃打敗曼城，得以躋身今屆歐霸分組賽；今場遇荷甲老對手，當然不會陌生。
曼聯盃賽有把握
曼聯季初在聯賽表現未見突出，連同上仗悶和水晶宮，聯賽5戰只得7分；但上周中英聯盃主場強陣出擊，以7比0大炒英甲班士利，可見盃賽已磨利刀。更要留意是大軍中前場人腳回復完整，傷愈的丹麥箭頭海倫上仗已後備出場，可跟新兵前鋒約舒亞舒克斯，今場爭單箭頭出場。英聯盃入2球的拉舒福特及烏拉圭新防中烏加迪，該仗聯賽只後備出場，今場打硬仗，入波本錢充足。
對手川迪上屆荷甲得季軍，今夏在歐聯外圍賽第3圈兩回合計4比5不敵奧地利薩爾斯堡，跌入今屆36隊進行分組賽的歐霸，是自2014年再出戰這項賽事。
川迪近況回勇
主帥奧士廷去夏接手球隊，今屆開季頭3戰聯賽不勝；可幸近期回勇，連勝海倫芬及阿梅爾城，但對手其實戰力平平。箭頭森姆林馬斯及腳風極順的攻中史迪恩將會孭重飛，老將前鋒雲禾夫斯雲高擔任後備殺手。只是由門將烏拿史杜爾把關的防線未算穩健，在上兩次歐戰共失5球；加上大軍歐戰經驗不足；今場即作客撼英超傳統勁旅，要守也難。相關連結：香港賽馬會網頁