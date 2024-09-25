歐霸｜分組賽開鑼 曼聯盃賽醒神勢剿川迪

在英超未復霸氣的「紅魔」曼聯，今晚深夜在新一屆新制的歐霸分組賽，即在主場遇上「波士」滕哈格(Erik ten Hag)熟路的荷甲球會川迪；主隊曼聯近年出戰盃賽醒神，對手實力不強及歐戰經驗甚少，紅魔鋒線齊腳，有力施展下馬威。足智彩「讓球」中位數開出曼聯讓[1.5/2]球，照博上盤。(球賽編號FB1158，9月26日03:00開賽)

這是兩軍歷來首次碰頭，不過曼聯對上9次主場鬥荷甲球會，只嘗一敗。來自阿積士的紅魔主帥「坦克」，對上兩屆領軍先後奪取英聯盃及英足盃，球隊去屆季尾正是在英足盃打敗曼城，得以躋身今屆歐霸分組賽；今場遇荷甲老對手，當然不會陌生。