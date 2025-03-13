歐霸｜曼聯主場「大」戰皇蘇爭入8強

兩支淪為英超中下游的傳統勁旅曼聯及熱刺，今晚齊齊在歐霸16強次回合主場出擊；其中「紅魔」曼聯首回合被皇家蘇斯達逼和，就算陣容不整，但近期戰績硬淨，對手在歐霸作客踢法亦遠比踢西甲進取，兩軍同樣高度重視歐霸。今場足智彩開出入球中位數[2/2.5]球，「大」盤相對值博。(球賽編號FB8854，3月14日04:00開賽)

「曼皇」兩軍目前在聯賽戰績低落，要靠歐霸搶榮譽。首回合碰頭，曼聯不落下風，兩翼阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯尤其活躍，最終由約舒亞舒克斯先開紀錄。皇蘇落後下如夢初醒，靠對手隊長般奴費南迪斯禁區內手球，由奧耶沙巴爾操刀極刑追和。尾段後備出場的皇蘇冰島鋒將奧斯卡臣兩度失機，最終雙方各一言和。