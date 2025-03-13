歐霸｜曼聯主場「大」戰皇蘇爭入8強

兩支淪為英超中下游的傳統勁旅曼聯及熱刺，今晚齊齊在歐霸16強次回合主場出擊；其中「紅魔」曼聯首回合被皇家蘇斯達逼和，就算陣容不整，但近期戰績硬淨，對手在歐霸作客踢法亦遠比踢西甲進取，兩軍同樣高度重視歐霸。今場足智彩開出入球中位數[2/2.5]球，「大」盤相對值博。(球賽編號FB8854，3月14日04:00開賽)
「曼皇」兩軍目前在聯賽戰績低落，要靠歐霸搶榮譽。首回合碰頭，曼聯不落下風，兩翼阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯尤其活躍，最終由約舒亞舒克斯先開紀錄。皇蘇落後下如夢初醒，靠對手隊長般奴費南迪斯禁區內手球，由奧耶沙巴爾操刀極刑追和。尾段後備出場的皇蘇冰島鋒將奧斯卡臣兩度失機，最終雙方各一言和。
英超欠目標 全力爭歐霸
曼聯各項賽事近5戰法定時間保持不敗，包括上仗聯賽主場鬥英超「二哥」阿仙奴，形勢更佔上風，未能爆冷贏波只因對手門將太出色，但有助士氣。球隊財政緊拙已是公開秘密，主帥艾摩廉必然要力攻歐霸，保障未來球隊收入及自己飯碗。
紅魔計近3戰歐霸主場全勝兼入7球外，累計對上28次歐霸主場錄得21勝6和1負佳績，但唯一敗仗正是2022/23年分組賽0比1不敵皇蘇；今夜冤家路窄，預料陷長期入球荒的丹麥前鋒海倫，重返正選，此子計今屆歐霸已入5球，今場或是反彈的最佳場合，領軍主攻。
皇蘇歐戰作客欠往績
皇蘇連同上仗西甲不敵西維爾，近4戰1和3敗只入1球；但要留意該隊在歐霸作客近4戰2勝2負，場場「總入球」最少3球，踢法進取得多。上仗跟曼聯交手所見，下半場換入奧斯卡臣及非洲翼鋒碧加後，火力明顯加強；已任教多年的主帥艾古亞素對上兩次領軍出戰奧脫福，錄得1勝1和，今夜會嘗試靠突擊收服紅魔，一攻一守，精彩可期，未必是悶戰。相關連結：香港賽馬會網頁