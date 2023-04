歐霸｜曼聯「般費」停賽 殘陣征西維爾

西維爾主場有力一戰

反觀西維爾上月易帥,由曼迪利巴掌帥印走出低潮,聯賽5戰3勝1和1負,護級壓力大減,火力大大回升;今場除阿根廷右閘蒙迪爾停賽,首回合逼使對手擺烏龍的老將捷西斯拿華斯可頂上,其餘精銳盡出。在今屆歐聯加歐霸,已攻入3球的摩洛哥箭頭安尼斯利,或擔正衝擊上仗擺烏龍的哈利馬古尼。(相關連結:https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)

歐霸盃8強次回合(4月21日)

03:00 羅馬 VS 飛燕諾(首回合0比1)

03:00 西維爾 VS 曼聯(2比2)

03:00 士砵亭 VS 祖雲達斯(0比1)

03:00 聖基萊斯聯 VS 利華古遜(1比1)