歐霸｜曼聯「般費」停賽 殘陣征西維爾

陣容殘缺，客勝不穩！首回合大意主場連失2球被逼和的「紅魔」曼聯，今晚香港時間深夜，作客再鬥「歐霸之王」西維爾，在傷兵滿營加上進攻主力般奴費南迪斯停賽，要打入4強，面臨考驗。

兩軍8強首回合在奧脫福交手，紅魔有夢幻開始，由冬窗加盟的奧地利中場沙比薩早段梅開二度領先，原以為可大勝一場，但下半場形勢急轉，中堅華拉尼及利辛度馬天尼斯先後傷出，尾段更連失兩記烏龍波，被6屆歐霸盟主西維爾逼和2比2，紅魔並延續近4次對賽不勝的魔咒。

曼聯今屆在歐霸先後與皇家蘇斯達、巴塞隆拿及貝迪斯3支西甲隊交手，作客共錄2勝1和，戰績出色；但今戰最大問題是除兩大中堅要長休，由「黑仔」隊長哈利馬古尼夥拍已成副選的連迪路夫外，王牌射手拉舒福特、左閘杜維爾馬拉西亞及沙比薩，亦列傷兵名單。

另外，今屆在曼聯51戰出賽49場的攻中般奴費南迪斯，累計黃牌夠數今場停賽，要續由剛傷愈的丹麥中場基斯甸艾歷臣擔正，配合查頓辛祖、安東尼馬菲奧斯及「倒戈」箭頭安東尼馬迪爾攻堅。但這個三叉攻擊組合，在對上作客3鬥西甲球隊均食白果，幸好上仗英超輕取諾定咸森林時能作預習，希望能有更佳默契，攻破不算堅固的西維爾防線；而戰力全面的卡斯米路更成攻守關鍵。

