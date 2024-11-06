歐霸｜比錫達斯主場殺「馬」

土超傳統勁旅之一比錫達斯，近期表現突然下沉，聯賽連敗；今晚在歐霸獨腳戲，迎戰新鮮出爐的瑞典超冠軍馬模，憑主場可靠攻力及氣勢，有力贏波止跌。(球賽編號FB3453，11月6日23:30開賽)
比錫達斯上屆土超只得第6名，今夏邀得荷蘭主帥雲邦賀斯出山，接掌兵符；又有意大利名將射手恩莫比尼、葡葡牙前鋒拉法施華、中場祖奧馬里奧及馬德里體育會的巴西中堅加比爾包斯達加盟，陣容平均年齡雖然偏大，但勝在大賽經驗十足。
球隊在歐霸附加賽大炒瑞士超的盧加諾，躋身分組賽，雖然頭兩仗先後不敵阿積士及法蘭克福；但上輪有驚喜，作客1比0擊敗法甲好手里昂，打開分組賽勝門，重燃爭逐歐霸的鬥志。
球隊原本在聯賽勢頭極好，但近期突然下滑，作客1比2不敵榜首加拉塔沙雷後，主場1比3受挫中游分子卡斯帕薩，跌至第4位；不過主場氣勢及攻力始終出色，開季以來主場7戰入波不缺，恩莫比尼上仗聯賽半場傷出，但據報已無大礙，此子聯賽10戰入8球，歐霸亦有2個士哥，今場會披甲一顯非凡級數。
馬模未夠班
對手馬模提早衛冕瑞典超，球隊在歐聯附加賽被布拉格斯巴達「雙殺」後，跌入歐霸明顯亦未夠班；分組賽主場受挫格拉斯流浪及奧林比亞高斯，只曾作客2比1反勝阿塞拜疆的卡拉巴克，跟比錫達斯同是3戰3分。
球隊攻力全集中在北歐雙箭頭艾歷保菲姆及艾錫泰連，二人上仗聯賽亦沒有踢足，留力今場搏殺；但球隊整體卡士不高，踏入10月份後5戰只靠主場嘗一勝，今夜難擋對手主場氣焰，不值支持。相關連結：香港賽馬會網頁