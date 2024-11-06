歐霸｜比錫達斯主場殺「馬」

土超傳統勁旅之一比錫達斯，近期表現突然下沉，聯賽連敗；今晚在歐霸獨腳戲，迎戰新鮮出爐的瑞典超冠軍馬模，憑主場可靠攻力及氣勢，有力贏波止跌。(球賽編號FB3453，11月6日23:30開賽)

比錫達斯上屆土超只得第6名，今夏邀得荷蘭主帥雲邦賀斯出山，接掌兵符；又有意大利名將射手恩莫比尼、葡葡牙前鋒拉法施華、中場祖奧馬里奧及馬德里體育會的巴西中堅加比爾包斯達加盟，陣容平均年齡雖然偏大，但勝在大賽經驗十足。

球隊在歐霸附加賽大炒瑞士超的盧加諾，躋身分組賽，雖然頭兩仗先後不敵阿積士及法蘭克福；但上輪有驚喜，作客1比0擊敗法甲好手里昂，打開分組賽勝門，重燃爭逐歐霸的鬥志。