歐霸｜波圖主場勢挫羅馬 「淘附」重頭戰

波圖一向是葡超傳統三大勁旅之一，但接任半年的域陀般奴最終因成績不及另外兩強，上月被炒，由墨超藍十字的的阿根廷少帥安斯米接任。安斯米上任第一場即在尾輪歐霸分組賽領軍；在許勝不許和下，1比0擊敗特拉維夫馬卡比，躋身淘汰圈附加賽。

歐聯之後，輪到歐霸在今晚深夜進行淘汰圈附加賽首回合，重頭戲是葡超傳統勁旅波圖，主場迎戰意甲「首都狼」羅馬；預料就算陣前流失兩位大將，波圖仍有力憑在主場火龍球場之強大氣勢，先拔頭籌。(球賽編號FB7432，2月14日04:00開賽)

波圖兩將季中離隊

球隊該仗奠勝功臣、西班牙防中尼高干沙利斯，以及巴西前鋒加連奴兩大主將，賽後分別被英超曼城及沙特吉達艾阿里重金撬走，對球會下半季爭取佳績打擊不少；但該隊剛戰聯賽前列大戰，憑後備前鋒拿馬素補時入波，主場1比1逼和衛冕的士砵亭，士氣卻是有增無減。

波圖始終是對上兩屆歐聯16強分子，歐霸已成下半季爭盃最大希望；今屆4戰分組賽主場曾逼和曼聯3比3，以及2比0擊退賀芬咸及米迪蘭特，火龍球場威力仍在。陣中最要留意當然是西班牙新星箭頭艾希賀華，此子聯賽入13球排射手榜次席外；歐霸分組賽已攻入5球，其中4球在主場取得，今場必是主隊贏波的最大希望。

「首都狼」羅馬上仗歐霸主場2比0氣走法蘭克福後，分組賽較波圖多1分過關；對上8場聯賽雖取5勝3和，但仍排中游，爭取歐洲賽席位仍須努力。

