歐霸｜熱刺半力夠殺卡拉巴克

季初表現反覆，遇強即屈的熱刺，周四深夜在歐霸首輪分組賽，難得先遇阿塞拜疆球隊卡拉巴克；就算後顧英超大戰曼聯，未必強陣出擊，仍有力輕鬆取勝，打響重返歐戰的頭炮。足智彩「讓球」中位數開出主隊[-2]，仍可「熱」捧上盤。(球賽編號FB1204，9月27日03:00開賽)
熱刺憑上屆聯賽第5名，闊別一屆，得以重返歐洲賽場；今夏雄心萬丈，以英超「標王」價錢簽得英格蘭箭頭蘇蘭基加盟；不過球隊開局表現反覆，聯賽靠主場輕取愛華頓及賓福特，但面對實力較強的紐卡素及阿仙奴則全敗。雖然巴西前鋒李察利臣及新簽的翼鋒奧度拔要養傷，但喜見蘇蘭基、比蘭莊臣及攻中占士麥迪臣，近期先後入波，信心增強。
3日後鬥曼聯
球隊下周日便要在英超作客鬥曼聯，距離今場歐霸不足3天，預計揚言今屆有盃落袋的主帥普斯迪高路，今夜一如上周中英聯盃打敗高雲地利時，先收起部分主力，包括隊長孫興民、古路施夫斯基及占士麥迪臣；但前線仍有迪姆華拿、蘇蘭基及比蘭莊臣擔大旗，面對上輪歐戰一敗塗地的卡拉巴克，必會盡全力數胡，多取得失球優勢，以及為大戰曼聯一壯行色。
阿塞拜疆班霸卡拉巴克上屆在歐霸殺入16強，僅負當屆冠軍利華古遜出局，飲令人印象深刻；照計以該隊中前場好手如巴西的箭頭祖連奴、翼鋒安迪拉德、法國中場蘇比亞及阿爾及利亞的賓斯亞，今季仍然留效，實力理應保持。
卡拉巴克離開主場不足為懼
不過該隊在今屆歐聯附加賽鬥薩格勒布戴拿模，竟然被「雙殺」共吞5蛋，要跌落歐霸分組賽；須知道薩格勒布戴拿模上周中在歐聯作客2比9受挫德國班霸拜仁慕尼黑，實力平庸。卡拉巴克今場更有哥倫比亞主力中堅文甸拿因上仗歐聯被逐，今場停賽；這支一向在國內是「山寨王」的球隊，今夜作客倫敦，似乎難逃劫數。 相關連結：香港賽馬會網頁