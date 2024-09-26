歐霸｜熱刺半力夠殺卡拉巴克

季初表現反覆，遇強即屈的熱刺，周四深夜在歐霸首輪分組賽，難得先遇阿塞拜疆球隊卡拉巴克；就算後顧英超大戰曼聯，未必強陣出擊，仍有力輕鬆取勝，打響重返歐戰的頭炮。足智彩「讓球」中位數開出主隊[-2]，仍可「熱」捧上盤。(球賽編號FB1204，9月27日03:00開賽)

熱刺憑上屆聯賽第5名，闊別一屆，得以重返歐洲賽場；今夏雄心萬丈，以英超「標王」價錢簽得英格蘭箭頭蘇蘭基加盟；不過球隊開局表現反覆，聯賽靠主場輕取愛華頓及賓福特，但面對實力較強的紐卡素及阿仙奴則全敗。雖然巴西前鋒李察利臣及新簽的翼鋒奧度拔要養傷，但喜見蘇蘭基、比蘭莊臣及攻中占士麥迪臣，近期先後入波，信心增強。