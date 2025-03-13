歐霸｜熱刺齊腳主場勢反勝AZ晉8強

季前承諾有盃落袋的熱刺主帥普斯迪高路(Postecoglou)，來到今晚歐霸16強次回合，務必要藉主場之利，殺敗荷甲阿爾克馬爾(AZ)，讓承諾不致提早落空；有利是球隊的傷兵問題大大紓緩，球員質素始終秤先，今場足智彩開出「讓球」熱刺讓[-1/-1.5]球，主勝照捧。(球賽編號FB8853，3月14日04:00開賽)

熱刺在國內兩盃已出局，聯賽暫排13位，季內唯一希望是「捧歐霸、回歐聯」，並兌現普帥強調他通常第二季帶領的球隊，都會有盃捧的期票。不過這支北倫敦球會上周中在歐霸16強首回合，作客荷甲前列分子阿爾克馬爾；全場攻勢寥寥下，因中場新人比治維(Bergvall)上半場禁區內解圍「撻Q」擺烏龍，0比1敗走，其實若非門將古里莫維卡里奧(Guglielmo Vicario)全場救出不少險球，球隊或已更大比數敗走。