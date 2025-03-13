歐霸｜熱刺齊腳主場勢反勝AZ晉8強

季前承諾有盃落袋的熱刺主帥普斯迪高路(Postecoglou)，來到今晚歐霸16強次回合，務必要藉主場之利，殺敗荷甲阿爾克馬爾(AZ)，讓承諾不致提早落空；有利是球隊的傷兵問題大大紓緩，球員質素始終秤先，今場足智彩開出「讓球」熱刺讓[-1/-1.5]球，主勝照捧。(球賽編號FB8853，3月14日04:00開賽)
熱刺在國內兩盃已出局，聯賽暫排13位，季內唯一希望是「捧歐霸、回歐聯」，並兌現普帥強調他通常第二季帶領的球隊，都會有盃捧的期票。不過這支北倫敦球會上周中在歐霸16強首回合，作客荷甲前列分子阿爾克馬爾；全場攻勢寥寥下，因中場新人比治維(Bergvall)上半場禁區內解圍「撻Q」擺烏龍，0比1敗走，其實若非門將古里莫維卡里奧(Guglielmo Vicario)全場救出不少險球，球隊或已更大比數敗走。
熱刺傷兵復出添士氣
如今作客落後一球，不是太壞賽果，熱刺該仗之後返英超主場鬥般尼茅夫，慢熱毛病又發作先失2球；全靠下半場換入隊長孫興民、攻中占士麥迪臣(James Maddsion)及中堅雲迪尹(van de Ven)等主力，成功追和2比2完場，維持士氣。慶幸更是嚴重的傷兵問題已過，箭頭蘇蘭基(Solanke)及中堅基斯甸羅美路(Cristian Romeo)該仗擔正，今夜將會以近期最完整的陣容，迎接該隊開季以來最重要的大戰。
相反對手AZ上仗未能藉主場拉開比分，包括倒戈前鋒特萊柏洛特(Troy Parrot)及翼鋒樸古(Poku)射門，被對方門將救出，似已埋下出局危機。球隊不但在今屆歐霸5戰作客只得2和3負共失11球；原來對上9次在歐戰作客英格蘭全敗，就算上周末聯賽輪空，得以全力備戰今場，只怕要失望而回居多。相關連結：香港賽馬會網頁