歐霸｜畢爾包主場無懼「魔」襲

畢爾包闊別歐戰多季後，以去年西甲第5名重新出戰，如猛虎出柙，歐霸分組賽1分壓曼聯第2名出線；進入淘汰賽靠主場贏波踢走羅馬及格拉斯哥流浪，今屆歐戰6戰主場全勝未逢敵手。球隊在西甲已闖入前四區域，歐聯席位成「雙保險」，計各項賽事近9戰主場7勝2和，季尾大勇，無懼任何對手來犯。

當然球隊上仗小勝拉斯彭馬斯時，首席射手奧漢辛斯特早段拉傷鼠蹊，或要缺席4強兩回合賽事，打擊不少；幸好名帥華維迪麾下另一猛將尼高威廉斯，同場克服小腿傷患，後備出場，今場可跟一眾狂牛「土炮」阿歷斯比倫古亞、古魯薛達及胞兄伊拿基威廉斯合力攻堅，誓破紅魔門將奧拿拿的十指關。

曼聯歐戰作客防守不穩

曼聯早將矛頭指向歐霸，8強主場鬥里昂一戰，雖有人數之助，但戰至加時一度落後2比4，但神奇連入3球過關。紅魔前線由般奴費南迪斯領導，發揮尚可；但防線不穩問題一直未解決，今季歐戰6場作客5場失波。主力翼衛達洛治早前受傷，或要提早收咧，由馬沙拉奧頂上，恐牽一髮動全身，今場要保不敗而回不易。