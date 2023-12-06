熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-12-06 04:29:52
日報

歐霸｜維拉利爾破「法」爭首名

分享：
歐霸｜維拉利爾破「法」爭首名

歐霸｜維拉利爾破「法」爭首名

因以色列戰事問題，延期至今晚深夜上演的歐霸F組維拉利爾主場對海法馬卡比的補賽。「黃潛艇」自從上月中換上馬些連奴(Marcelino)執教後，表現終見起色；加上這支西甲兵要為爭小組首名而戰，鬥志有保證，迎戰同組包尾兼實力有限的客隊，主勝必捧。(球賽編號FB9314，12月7日04:00開賽)

目前F組雷恩以5戰12分排榜首，「黃潛艇」打少一場得9分排次席；彭拿典奈高斯5戰4分排第3，海法馬卡比4戰1分包尾。由於小組首名可直闖16強，次名則要與歐聯降格球隊踢附加賽爭入淘汰賽；因此維拉利爾今場假如贏波，即可追至與雷恩同分，基於「黃潛艇」首循環主場贏過雷恩1比0，屆時他們在尾輪對賽只要和波，便可取得首名。換句話說，「黃潛艇」今場志在必得，為爭首名鋪路。

維拉利爾中後場現傷兵

維拉利爾上月中找來前主帥馬些連奴重掌帥印，雖然首騷西盃要戰至加時才取勝；但之後在歐霸及西甲共3戰錄得2勝1和，氣勢上升，尤其是老將射手荷西摩拉利斯(Jose Luis Morales)在新帥麾下如魚得水，對上4場勁入7球。此外，該隊今場會有中場重心高基連(Francis Coquelin)傷愈復出，縱有後衛艾拔圖摩蘭奴(Alberto Moreno)與中場柏利祖(Dani Parejo)剛戰西甲受傷，今夜仍力足取勝。

海法馬卡比雖然仍要為小組季席而戰，但該隊在小組4戰共僅入1球，明顯未夠班；加上今場客場出擊，表現難免打折扣，考慮他們首循環主場都要以1比2不敵維拉利爾，今場作客根本無力招架。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受