歐霸｜維拉利爾破「法」爭首名

因以色列戰事問題，延期至今晚深夜上演的歐霸F組維拉利爾主場對海法馬卡比的補賽。「黃潛艇」自從上月中換上馬些連奴(Marcelino)執教後，表現終見起色；加上這支西甲兵要為爭小組首名而戰，鬥志有保證，迎戰同組包尾兼實力有限的客隊，主勝必捧。(球賽編號FB9314，12月7日04:00開賽)

目前F組雷恩以5戰12分排榜首，「黃潛艇」打少一場得9分排次席；彭拿典奈高斯5戰4分排第3，海法馬卡比4戰1分包尾。由於小組首名可直闖16強，次名則要與歐聯降格球隊踢附加賽爭入淘汰賽；因此維拉利爾今場假如贏波，即可追至與雷恩同分，基於「黃潛艇」首循環主場贏過雷恩1比0，屆時他們在尾輪對賽只要和波，便可取得首名。換句話說，「黃潛艇」今場志在必得，為爭首名鋪路。