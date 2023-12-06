歐霸｜維拉利爾破「法」爭首名

因以色列戰事問題，延期至今晚深夜上演的歐霸F組維拉利爾主場對海法馬卡比的補賽。「黃潛艇」自從上月中換上馬些連奴(Marcelino)執教後，表現終見起色；加上這支西甲兵要為爭小組首名而戰，鬥志有保證，迎戰同組包尾兼實力有限的客隊，主勝必捧。(球賽編號FB9314，12月7日04:00開賽)
目前F組雷恩以5戰12分排榜首，「黃潛艇」打少一場得9分排次席；彭拿典奈高斯5戰4分排第3，海法馬卡比4戰1分包尾。由於小組首名可直闖16強，次名則要與歐聯降格球隊踢附加賽爭入淘汰賽；因此維拉利爾今場假如贏波，即可追至與雷恩同分，基於「黃潛艇」首循環主場贏過雷恩1比0，屆時他們在尾輪對賽只要和波，便可取得首名。換句話說，「黃潛艇」今場志在必得，為爭首名鋪路。
維拉利爾中後場現傷兵
維拉利爾上月中找來前主帥馬些連奴重掌帥印，雖然首騷西盃要戰至加時才取勝；但之後在歐霸及西甲共3戰錄得2勝1和，氣勢上升，尤其是老將射手荷西摩拉利斯(Jose Luis Morales)在新帥麾下如魚得水，對上4場勁入7球。此外，該隊今場會有中場重心高基連(Francis Coquelin)傷愈復出，縱有後衛艾拔圖摩蘭奴(Alberto Moreno)與中場柏利祖(Dani Parejo)剛戰西甲受傷，今夜仍力足取勝。
海法馬卡比雖然仍要為小組季席而戰，但該隊在小組4戰共僅入1球，明顯未夠班；加上今場客場出擊，表現難免打折扣，考慮他們首循環主場都要以1比2不敵維拉利爾，今場作客根本無力招架。