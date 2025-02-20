歐霸｜羅馬主場有力贏「波」 「淘附」生死戰

今晚深夜輪到歐霸進行淘汰圈附加賽次回合，重頭戲仍是返主場的意甲「首都狼」羅馬，迎戰葡超傳統勁旅波圖。雙方首回合未分高下，但「首都狼」今屆歐戰主場醒神，今場有望在法定時間解決對手，打入16強。(球賽編號FB7798，2月21日01:45開賽)

羅馬上仗作客由多夫碧夥拍保羅戴巴拿合力攻堅。雖然保羅戴巴拿於上半場後段已受傷離場，但球隊由中堅施利克，後上快射得手先開紀錄。之後中場白賴仁基斯坦迪一次頭槌攻門幾乎可拉開比分，可惜此子之後「2黃1紅」被逐；而波圖要靠翼衛法蘭斯高莫拿，下半場殺入禁區勁射建功，方可逼和對手。首回合以點數計，羅馬其實稍勝。