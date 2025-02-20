歐霸｜羅馬主場有力贏「波」 「淘附」生死戰

今晚深夜輪到歐霸進行淘汰圈附加賽次回合，重頭戲仍是返主場的意甲「首都狼」羅馬，迎戰葡超傳統勁旅波圖。雙方首回合未分高下，但「首都狼」今屆歐戰主場醒神，今場有望在法定時間解決對手，打入16強。(球賽編號FB7798，2月21日01:45開賽)
羅馬上仗作客由多夫碧夥拍保羅戴巴拿合力攻堅。雖然保羅戴巴拿於上半場後段已受傷離場，但球隊由中堅施利克，後上快射得手先開紀錄。之後中場白賴仁基斯坦迪一次頭槌攻門幾乎可拉開比分，可惜此子之後「2黃1紅」被逐；而波圖要靠翼衛法蘭斯高莫拿，下半場殺入禁區勁射建功，方可逼和對手。首回合以點數計，羅馬其實稍勝。
羅馬回勇 雲尼亞里顯功力
「首都狼」近年先後捧走歐協聯，以及近兩屆歐霸打入決賽及四強，大賽經驗豐富之餘；連同剛戰意甲1比0打敗帕爾馬，近9場聯賽6勝3和，是同期走勢最出色的意甲球隊，中途接手的老帥雲拿亞里，功力猶在。球隊對上3戰歐霸主場全勝兼不失一球，今場當然可以秤先。
陣容上，除了白賴仁基斯坦迪，累計黃牌夠數的比利時中場沙利麥卡斯，今場亦要停賽，而保羅戴巴拿仍要養傷；但球隊近3戰歐霸主場全勝入6球，其實由不同球員取得，加上前鋒多夫碧及艾沙拉維，上仗意甲全場坐冷板，擺明留力今戰要合力殺敗波圖。
波圖箭頭入球荒
波圖自上月由阿根廷少帥安斯米接任後，一直未能重拾霸氣，上仗葡超1比0小勝弱旅法倫斯，才是球隊近6場聯賽首勝。球隊季內4戰歐霸分組賽只戰至尾輪，在中立場小勝特內維夫馬卡比，離開地頭更欠霸氣。最大問題是掛頭牌射手奧莫羅迪安近8戰零入球，今場面對主場守力強橫的羅馬，此子恐怕亦難有突破。
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